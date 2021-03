Stellantis, i sindaci dell’area interna del marmo platano si mobilitano: “Chiediamo garanzie”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma dei sindaci dell’area interna del Marmo Platano in merito alla situazione dello stabilimento “Stellantis” di Melfi.

COMUNICATO STAMPA

COMUNI AREA INTERNA MARMO PLATANO

Al Presidente della Regione Basilicata

Gen. Vito BARDI

All’Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della

Regione Basilicata

Dott. Francesco CUPPARO

Al Consiglio della Regione Basilicata

c.a. Presidente Carmine CICALA

Al Presidente della Provincia di Potenza

Rocco GUARINO

Ai gruppi Consiliari della Regione Basilicata:

Basilicata Positiva Bardi Presidente

Comunità Democratiche – Partito Democratico

Forza Italia Berlusconi per Bardi

Fratelli d’Italia

Idea per un’altra Basilicata

Italia Viva

Lega Salvini Basilicata

Movimento 5 Stelle

Prospettive Lucane

Gentilissimi Deputati

SALVATORE CAIATA

GIANLUCA ROSPI

MIRELLA LIUZZI

LUCIANO CILLIS

MICHELE CASINO

VITO DE FILIPPO

SPERANZA ROBERTO

Gentilissimi Senatori

SAVERIO DE BONIS

VITO PETROCELLI

AGNESE GALLICCHIO

ARNALDO LOMUTI

PASQUALE PEPE

GIUSEPPE MOLES

SALVATORE MARGIOTTA

OGGETTO: Situazione dello stabilimento “STELLANTIS” di Melfi. CHIEDIAMO

GARANZIE.

A tutte le SS.LL. in indirizzo,

consapevoli che ci sono delle ricadute della pandemia Covid sul mercato dell’auto

come in tutti gli altri settori, ma dall’ultimo accordo della modifica del gruppo che

passa da “FCA” a “STELLANTIS” sono cresciute di non poco le incertezze da parte

dei lavoratori con cassa integrazione ormai sempre più consistente mettendo in grave

difficoltà economiche varie famiglie specie quelle monoreddito.

Che questa nuova situazione sta diventando un vero e proprio problema sociale!

Con la presente chiediamo che venga convocato un tavolo di confronto urgente con

Azienda, Regione, Sindacati e Governo per fare chiarezza e dare garanzie a tutti i

lavoratori sui cambiamenti intrapresi nelle realtà italiane all’indomani della fusione e

che pare metterebbero a rischio diverse centinaia di lavoratori del comparto

automotive.

Chiediamo la tutela dell’occupazione dei tanti lavoratori e delle loro famiglie.

C’e assoluto bisogno che l’industria italiana torni ad essere competitiva.

Questa missiva è un vero e proprio grido di allarme che si spera non resti inascoltato.

Distinti Saluti

Data, 25 marzo 2020

IL SINDACO di BELLA – COMUNE CAPOFILA DELL’AREA F.to – Leonardo SABATO I SINDACI DEI COMUNI DI BALVANO: F.to – Costantino DI CARLO BARAGIANO: F.to – Antonio COLUCCI RUOTI: F.to – Anna Maria SCALISE MURO LUCANO: F.to – Giovanni SETARO CASTELGRANDE: F.to – Alberto MURO PESCOPAGANO: F.to – Giovanni CARNEVALE