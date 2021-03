Annunci lavorativi Adecco in Basilicata. Diverse figure nel settore Oil&Gas in Val d’Agri

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro, RICERCA:

MACCHINISTA SETTORE OIL&GAS

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente ricerca: N°2 MACCHINISTI

Le risorse dovranno occuparsi di :

-revisione di macchinari atti alle lavorazioni in cantiere Oil&Gas

-manutenzione di compressori alternativi

-manutenzione di pompe centrifughe

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: Val D’Agri

QA/QC (OIL&GAS)

Per importante azienda del settore OIL&GAS, Adecco Italia S.p.a. ricerca:

1 QA/QC Manager.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

-verifica del rispetto degli standard specifici richiesti dal processo di qualità;

-gestione del programma di qualità stabilito dal contractor e/o dal cliente;

-coordinare e monitorare le attività in modo da garantire un processo fluente;

-condurre riunioni di follow-up e di allineamento con contractor e sub-contractor; Si richiede:

– titolo di studi ad indirizzo tecnico

– disponibilità a trasferte su cantieri in territorio nazionale (Toscana e Lombardia)

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto. Luogo di lavoro : provincia di Matera

CONTABILE DI CANTIERE (SETTORE OIL&GAS)

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente del settore Oil&Gas, ricerca: La risorsa selezionata si occuperà di:

-contabilità di cantiere (misure, economie e prezzari)

-contabilità diretta e dei subappaltatori

-rendicontazione dei lavori.

-gestione rapporti con i Tecnici e i Capo Cantiere di campo ai fini della elaborazione della documentazione

Requisiti richiesti:

-diploma ad indirizzo tecnico

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata in analoga posizione.

Si offre inquadramento a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA – SETTORE OIL&GAS

Per importante azienda del settore Oil&Gas ricerchiamo

N° 20 MANUTENTORI MECCANICI SU PIPING Si richiede:

– competenze nel montaggio e smontaggio industriale, riparazioni apparecchiature di varia tipologia (scambiatori, agitatori, tenute meccaniche,);

– competenze nel montaggio e manutenzione piping;

– competenze nella manutenzione su flange, valvole e tubazioni;

– competenze nel montaggio strutture portanti (Pipe Rack); Gradite precedenti esperienze come:

-Tubista Industriale

-Montatore meccanico

-Manutentore meccanico (Piping, Vessel, Flange)

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza

Luogo di lavoro: Val D’Agri

STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI

Per azienda cliente operante nel settore Oil&Gas si ricercano

N° 5 STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI. Si richiede consolidata esperienza in attività di :

-installazione e manutenzione di strumentazione di controllo e regolazione

-interventi per il controllo e la taratura degli strumenti sia analogici che digitali sulle linee di processo (Piping)

– interventi su strumentazione collegata ad impianti gestiti da PLC e non.

– lettura ed interpretazione di schemi elettrici e di processo

– ricerca guasti

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di medio-lungo periodo. Luogo di lavoro : Val D’Agri

ADDETTI ALLA MAUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE

Per importante azienda del settore Oil&Gas, per la manutenzione straordinaria e relativo fermo impianto, ricerchiamo:

N° 10 MANUTENTORI ELETTROSTRUMENTALI Si richiede:

– Esperienza nel campo dell’impiantistica di cantiere Oil&Gas;

– Conoscenza degli schemi elettrici, simbologia e linguaggio tecnico;

– Esperienza nella manutenzione degli impianti elettrici MT e BT; Gradite precedenti esperienze come:

-Elettricista elettrostrumentale

-Elettricista industriale

-Manutentore elettrico

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

HSE COORDINATOR

Adecco Italia S.p.a. per importante azienda del settore Oil&Ga ricerca: HSE COORDINATOR.

La risorsa, si occuperà di coordinare le attività di sicurezza, prevenzione e valutazione; – valutare i rischi ed individuare le misure correttive per garantire la sicurezza;

-curare i rapporti con gli organi e le amministrazioni competenti inerenti la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;

-tenere costantemente aggiornato l’insieme documentale necessario per gli adempimenti normativi; -strutturare il piano di sicurezza;

-supportare nell’aggiornamento e monitoraggio dei KPI;

-supportare la preparazione delle richieste tecniche (ad es. per l’acquisto dei DPI), la valutazione tecnica delle offerte;

-collaborare con i colleghi e supervisionare quelli subordinati per assicurarsi che contribuiscano efficacemente alla performance delteam;

-supporta il programma di onboarding/induction per garantire la continuità formativa di team;

-contribuisce a garantire una circolazione efficace della documentazione HSE all’interno dell’organizzazione, compresi tutti gli stakeholder interni ed esterni;

-gestire le relazioni con il committente. Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico;

-attestazioni/abilitazione alla professione di HSE;

-esperienza importante nel ruolo di Coordinator in ambito Oil&Gas;

-esperienza nel coordinamento della sicurezza su attività quali sollevamenti, lavori in spazi confinati, montaggio ponteggi;

-Conoscenza approfondita legislazione in materia di sicurezza e ambiente.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro: provincia di Potenza

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito www.adecco.it e ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati per la provincia di Potenza. Per Informazioni rivolgersi a:

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ) Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 1