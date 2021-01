Associazione dei Lucani a Roma : una realtà da scoprire

Anche a Roma, esiste un importante presidio di “Lucanità”.

Si tratta dell’ “Associazione dei Lucani a Roma – Circolo Giustino Fortunato”.

L’associazione ha sede nella Capitale in via Nizza 56 ed è frequentata in prevalenza da persone nate in Basilicata o con origini lucane.

Il sodalizio, fondato nell’Aprile di 27 anni fa, oggi può contare su più di cento iscritti ed ha lo scopo di concorrere a divulgare valori civili, artistici e culturali della Basilicata provando a mantenere vive le tradizioni più interessanti del contesto lucano, pur essendo lontani dal territorio d’origine.

Altra finalità rilevante dell’associazione, come si legge nell’art.3 dello Statuto, è quella di approfondire e diffondere la conoscenza dei problemi sociali, economici ed ambientali della Basilicata provando ad offrire un contributo operativo alla loro soluzione.

Nel corso di questi anni di attività, il gruppo si è reso protagonista dell’organizzazione di diversi seminari che hanno riguardato la storia, la cultura e le problematiche del contesto sociale lucano. Oltre a questo, si è parlato anche di temi generali non legati ad uno specifico territorio ma di grande interesse per gli associati: cultura e società, geoeconomia, medicina, scienze, salvaguardia ambientale ecc.

Nella brochure che trovate a fine articolo, sono riassunti tutti gli eventi che ha organizzato l’associazione nel corso degli ultimi due anni (compatibilmente con le restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19).

Particolarmente interessante, risulta anche il programma delle attività del 2021.

Nei prossimi giorni, ospiteremo ai nostri microfoni il presidente del sodalizio Filippo Merlino.

Sarà una buona occasione per farci raccontare come e quanto si parla di Basilicata anche al di fuori dei confini regionali.

PieghevoleAttivitaLucani_2021