Volley, Lagonegro alla ricerca della prima vittoria interna contro Reggio Emilia

Anticipo di campionato per la Cave del Sole Geomedical Lagonegro che ritorna tra le mura amiche del Palasport di Villa D’Agri dove affronterà Reggio Emilia.

La Conad Reggio Emilia guidata da coach Vincenzo Mastrangelo è una formazione equilibrata in tutti i reparti. Il riconfermato Riccardo Pinelli in regia sarà in diagonale con Giacomo Bellei, di ritorno nella città reggiana dopo l’annata passata in A3 a San Donà di Piave.

Mastrangelo potrà contare poi su una nutrita batteria di schiacciatori, in primis il capitano e veterano Andrea Ippolito, alla sesta stagione complessiva in maglia Conad.

Lo supporteranno il bosniaco Andrej Ristic, l’ex nazionale giovanile Matteo Maiocchi e la novità Gianluca Loglisci, reduce da un’ottima stagione a Mondovì.

Al centro, ballottaggio a tre tra Simone Scopelliti, Andrea Mattei e Nicola Sesto.

Guiderà la linea di ricezione un’altra bandiera del volley reggiano, il libero Davide Morgese.

La Conad Reggio Emilia attualmente occupa il sesto posto in classifica, con 3 vittorie e 4 sconfitte e vorrà dare continuità a un buon periodo di forma dopo la schiacciante vittoria per 3-0 ottenuta domenica scorsa ai danni di una acciaccata Castellana Grotte.

“Loro vengono da tre vittorie di seguito- spiega Vincenzo Spadavecchia centrale della Cave del Sole Geomedical- noi abbiamo avuto la vittoria domenica scorsa e questo ci ha dato una grande forza mentale. In settimana abbiamo spinto tanto con la massima concentrazione e motivazione, stiamo crescendo e siamo consapevoli dei nostri mezzi, continua Spadavecchia, dobbiamo approcciare la gara con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto a Mondovì così da poter riuscire a vincere . Sarà una bella sfida sia per noi che per loro”, conclude il centrale biancorosso.

Intanto Mister Tubertini insieme allo staff medico valuterà il possibile rientro di Tiurin e di Santucci. La gara come sempre sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Legavolley , a partire dalle ore 18,00.

Paola Vaiano

Addetto stampa

Rinascita Lagonegro