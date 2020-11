Tramutola, Sindaco ordina chiusura immediata di una casa di riposo abusiva

E’ di ieri sera, alle 17.43, l’ordinanza a firma del Sindaco Francesco Carile che dispone la chiusura immediata di una struttura adibita “Casa per alloggio anziani” sita a Tramutola in via Galileo Galilei.

Qui di seguito, il testo attraverso il quale il primo cittadino ha ordinato la chiusura della struttura abusiva:

“Il Sindaco Ordina con immediatezza la CHIUSURA DELLA STRUTTURA adibita a casa alloggio per anziani sita in Tramutola ( PZ) via Galileo Galilei, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art.11 legge 328/2000 ed agli artt.21 e 31 della L.R. Basilicata n.4/2007, disponendo tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli utenti, ivi compreso il trasferimento e collocazione degli anziani, presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli anziani stessi.”

Secondo le informazioni recuperate dai verbali del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute Nas di Potenza, all’interno della struttura erano ospitati (abusivamente e senza il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente) cinque anziani.

I Carabinieri rilevano, inoltre, “che la struttura è priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa ai sensi di legge dovuta.”

Nelle prossime ore, ulteriori informazioni in merito ad una vicenda ancora tutta da chiarire.

Qui di seguito, il link per consultare l’ordinanza completa.

Ordinanza Sindacale chiusura casa di riposo

Intervista al Sindaco Carile: