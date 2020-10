Bolognetti: E’ opportuno che il fratello di un noto magistrato in servizio in Basilicata assuma la carica di Assessore al Bilancio della Giunta Bennardi?

La ventilata nomina del dr. Arcangelo Colella ad Assessore al Bilancio del Comune di Matera dovrebbe indurre tutti, e sottolineo tutti, a porsi una domanda: è opportuno che il fratello di un magistrato che presta servizio nel Palazzo di giustizia di Matera assuma un incarico in seno alla Giunta Bennardi?

Al netto delle questioni di patente incompatibilità ambientale che vado ponendo da anni, a mio avviso sul piano della mera opportunità una qualche riflessione andrebbe pur fatta.

Nel prendere atto del tombale e trasversale silenzio che da giorni registro sulla sopra citata ventilata nomina, che fa il paio con il silenzio su quanto ho nel corso degli anni raccontato e segnalato allo stesso CSM, non posso che rivolgere l’invito ad ascoltare una storia che ho inteso nuovamente ricostruire a beneficio, per ora, degli ascoltatori di Radio Radicale.

Chiedo alla stampa lucana e alla stampa in generale di far conoscere i contenuti dell’intervento datato 19 ottobre 2020 in cui per l’ennesima volta ho posto questioni di opportunità e di incompatibilità.

Qui il mio intervento del 19 ottobre 2020 https://www.radioradicale.it/scheda/618955/buona-notte-compagni-il-dr-colella-venga-destinato-a-una-sede-non-lucana-parte-ii-a

