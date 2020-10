Una storia da scoprire: Paterno e “La Finestra della Valle”

Quando un gruppo di cittadini condivide spontaneamente un’idea di riqualificazione urbana, possono davvero nascere cose belle ed interessanti da raccontare.

E’ quello che è accaduto a Paterno, dove i fratelli Gino e Mario Grosso, supportati da diversi “attivisti” hanno voluto mettere insieme diverse storie che riguardano il comune valligiano, con l’obiettivo di valorizzarne l’identità e il senso di appartenenza.

Riscoprire dunque valori e racconti di cui si erano perse le tracce per stimolare le nuove generazioni ad avere fiducia nell’avvenire.

Entrando nel dettaglio, l’idea maggiormente innovativa di questo progetto è sicuramente “La Finestra della Valle”.

Si tratta di una finestra collocata su di una ringhiera, attraverso la quale si può scorgere il panorama della Val d’Agri.

Un punto panoramico che, secondo gli ideatori, dovrebbe rappresentare “Una finestra per sperare in un futuro migliore per tutti i cittadini della Val d’Agri. Tante sono le persone che vengono ad affacciarsi facendosi immortalare e portando con sè una foto ricordo del luogo. A fianco alla finestra, vi è una bacheca che riassume il suo significato simbolico.”

Un invito, dunque, a tutti i potenziali “turisti” ad affacciarsi per fermare il tempo e provare ad immaginare una nuova storia, un nuovo racconto per il futuro di questo territorio.

Ad ogni modo, i fratelli Grosso promettono: “Siamo soltanto all’inizio, tanti sono i progetti di rilevanza sociale che abbiamo in mente.”

Qui di seguito, una serie di immagini e di racconti esclusivi che riguardano la comunità Paternese.