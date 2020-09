Elezioni e Referendum, l’affluenza alle ore 12

Il Ministero dell’Interno ha diffuso poco fa i dati (definitivi) dell’affluenza alle urne alle ore 12.

Qui di seguito uno schema riassuntivo.

Non è possibile paragonare i dati alle precedenti consultazioni: l’ultima occasione in cui si votò in due giorni risale addirittura alle Elezioni Politiche del 24-25 Febbraio 2013.

Referendum (Italia) : 12,25%

Referendum (Basilicata): 9,40%

Referendum (Potenza Città): 8,79%

Referendum (Matera) : 16,29%

Elezioni Regionali

Campania: 11,4%

Liguria: 13,9%

Marche: 13%

Puglia: 12%

Toscana: 14,6%

Valle D’Aosta: 17,66%

Veneto: 14,7%

Elezioni Comunali

Italia (606 comuni) : 15,3%

Basilicata (22 comuni): 14,1%

Matera: 15,54%

Prossimo aggiornamento alle ore 19.