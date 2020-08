Nel pomeriggio grave incidente sul lavoro al Cova di Viggiano

Nel tardo pomeriggio di oggi all’interno del Centro Oli di Viggiano si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un lavoratore della Ram Meccanica che è stato investito da un getto di soda caustica mentre svolgeva la sua attività di manutenzione.

Questo lavoratore è stato trasportato al pronto soccorso presso l’Ospedale San Carlo di Potenza e nelle prossime ore conosceremo l’entità del suddetto incidente sul lavoro.







Non è il momento di polemiche e nell’attesa di conoscere la dinamica esatta dell’accaduto di oggi, continuiamo a denunciare la riduzione delle attività manutentive che non solo hanno avuto un forte impatto sul salario dei lavoratori – vedesi cassa integrazione – ma soprattutto determinano un abbassamento dei livelli di scurezza all’interno del Centro Oli di Viggiano.

Ridurre le attività di manutenzione è follia pura soprattutto quando un impianto è già datato e avrebbe necessità non soltanto di una manutenzione ordinaria ma anche di una straordinaria che consentirebbe il ripristino delle normali attività e soprattutto delle condizioni di sicurezza di tutti i lavoratori e del territorio.

E ci fermiamo qui…

FIM FIOM UILM