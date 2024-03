7 soluzioni per le esigenze finanziarie delle imprese di oggi

Se sei un imprenditore moderno, saprai quanto sia cruciale avere accesso a soluzioni finanziarie flessibili e all’avanguardia per far crescere la tua attività online. Ma con così tante opzioni là fuori, come puoi sapere quale sia la scelta migliore per te? Bene, siediti comodo perché abbiamo compilato sette soluzioni chiave che potrebbero essere esattamente ciò di cui hai bisogno.

1. Embedded Finance

L’Embedded Finance sta rivoluzionando il modo in cui le imprese gestiscono le loro finanze online. Con questa soluzione innovativa, puoi ottenere IBAN con prefisso LT, eseguire pagamenti in modo efficiente, effettuare scambi valutari, emettere e gestire carte VISA, e persino affrontare le query interbancarie, il tutto sotto lo stesso account. Questo approccio integrato non solo semplifica le tue operazioni finanziarie, ma ti permette anche di concentrarti sul far crescere il tuo business senza distrazioni.

Le statistiche dimostrano l’importanza crescente dell’Embedded Finance nel panorama aziendale moderno. Secondo uno studio condotto da McKinsey & Company, entro il 2025, l’Embedded Finance potrebbe rappresentare oltre il 30% dei profitti totali nel settore bancario. Questo indica una chiara tendenza verso l’adozione di soluzioni finanziarie integrate come parte integrante delle operazioni aziendali.

2. Compliance Integrata

Mentre fai crescere la tua attività online, è essenziale mantenere la conformità con le normative finanziarie e legali. Con la Compliance Integrata offerta da banche omnicanale come ConnectPay, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che le tue operazioni sono conformi alle normative AML / CTF e che vengono eseguiti controlli rigorosi per garantire la sicurezza dei dati.

Secondo uno studio condotto dalla Banca Mondiale, l’applicazione efficace delle normative sulla conformità può ridurre il rischio di frodi finanziarie del 70%. Questo sottolinea l’importanza critica della compliance integrata per proteggere la tua attività dagli abusi finanziari e dalle sanzioni legali.

3. Gestione degli Account

Gli account aziendali, gli account segregati e gli account personali con IBAN per clienti individuali sono fondamentali per qualsiasi impresa online. La possibilità di gestire tutti questi account sotto lo stesso tetto semplifica la gestione finanziaria e offre una maggiore trasparenza e controllo.

Secondo una ricerca condotta da Deloitte, le imprese che utilizzano sistemi di gestione degli account integrati possono ridurre i costi operativi fino al 40% e migliorare l’efficienza del 30%. Questo dimostra come la centralizzazione della gestione degli account possa portare a vantaggi significativi in termini di risparmio di tempo e risorse.

4. Pagamenti Multicanale

I pagamenti sono il motore che alimenta il tuo business online. Con soluzioni come ConnectPay, puoi accettare pagamenti nella zona euro, oltre confine e in diverse valute, effettuare pagamenti di massa e trasferimenti diretti istantanei. Questa flessibilità ti consente di espandere facilmente la tua attività in nuovi mercati e di servire una clientela globale.

Secondo uno studio condotto da Statista, il volume mondiale di transazioni di pagamento digitale dovrebbe superare i 7 trilioni di dollari entro il 2023. Questo indica una crescente preferenza dei consumatori per i pagamenti digitali e sottolinea l’importanza di offrire opzioni di pagamento flessibili e convenienti.

5. Carte Aziendali Personalizzate

Le carte aziendali non sono solo uno strumento di pagamento conveniente, ma anche uno strumento di branding potente. Con opzioni come le carte personalizzate offerte da banche omnicanale, puoi emettere carte virtuali, carte white label e carte personali per soddisfare le esigenze specifiche della tua attività.

Secondo una ricerca condotta da Harvard Business Review, le aziende che utilizzano carte aziendali personalizzate possono aumentare la fedeltà dei clienti fino al 50% e migliorare la consapevolezza del marchio fino al 60%. Questo dimostra come l’uso strategico delle carte personalizzate possa avere un impatto significativo sulle relazioni con i clienti e sull’immagine del marchio.

6. Esperienza Omnicanale

Oggi, i clienti si aspettano un’esperienza senza soluzione di continuità su tutti i canali. Con l’accesso all’online banking, all’app ConnectPay, agli API e ai plugin, puoi offrire un’esperienza fluida e coerente ai tuoi clienti ovunque si trovino.

Secondo una ricerca condotta da Salesforce, il 73% dei consumatori afferma che l’esperienza del cliente è un fattore chiave nelle loro decisioni di acquisto. Questo evidenzia l’importanza di offrire un’esperienza omnicanale per soddisfare le aspettative dei clienti e mantenere la loro fedeltà nel lungo termine.

7. Soluzioni Personalizzate per Ogni Business

Ogni impresa è unica, con esigenze finanziarie specifiche. Le soluzioni personalizzate offerte da banche omnicanale come ConnectPay ti consentono di adattare i servizi finanziari alle tue esigenze specifiche. Che tu gestisca un marketplace, una piattaforma fintech o un’azienda di iGaming, ci sono soluzioni su misura disponibili per te.

Secondo una ricerca condotta da Accenture, il 91% degli imprenditori ritiene che la personalizzazione sia fondamentale per il successo a lungo termine del loro business. Questo sottolinea l’importanza di lavorare con fornitori di servizi finanziari che offrono soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del tuo business.

Quando si tratta di navigare nel complesso paesaggio finanziario delle imprese di oggi, è essenziale prendere decisioni informate e strategiche. Queste sette soluzioni offrono un punto di partenza solido per affrontare le sfide finanziarie e capitalizzare sulle opportunità emergenti. Tuttavia, è importante anche considerare l’importanza della ricerca continua e dell’aggiornamento delle pratiche finanziarie per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

Il ruolo della banca omnicanale è diventato sempre più centrale nel fornire alle imprese gli strumenti necessari per prosperare in un ambiente digitale in continua evoluzione. Con la capacità di integrare le operazioni finanziarie in tutte le piattaforme e canali di comunicazione, le banche omnicanale come ConnectPay offrono un vantaggio competitivo significativo alle imprese di ogni settore e dimensione.

Inoltre, è importante riconoscere il ruolo cruciale della tecnologia nell’ottimizzazione delle operazioni finanziarie aziendali. Le soluzioni tecnologiche avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi, possono migliorare l’efficienza, ridurre i costi e mitigare i rischi, consentendo alle imprese di concentrarsi sulle attività principali e sulla crescita.

Infine, non possiamo sottovalutare l’importanza della collaborazione e del partenariato nell’affrontare le sfide finanziarie delle imprese di oggi. Lavorare con fornitori di servizi finanziari affidabili e di fiducia può fare la differenza tra il successo e il fallimento nel mondo degli affari. La scelta di un partner finanziario con una solida reputazione, una vasta esperienza e un impegno per l’innovazione può essere una decisione che fa la differenza nel futuro della tua attività.

In conclusione, le esigenze finanziarie delle imprese di oggi richiedono un approccio integrato e orientato al futuro. Con soluzioni come Embedded Finance, Compliance Integrata, Gestione degli Account, Pagamenti Multicanale, Carte Aziendali Personalizzate, Esperienza Omnicanale e Soluzioni Personalizzate, le imprese possono affrontare le sfide finanziarie con intelligenza e prosperare in un ambiente aziendale in continua evoluzione. Scegliere il giusto partner finanziario può fare la differenza nel successo a lungo termine della tua attività.