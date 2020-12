7 – 8 e 9 dicembre ritornano le stelle di Natale della Lega Italiana Fibrosi Cistica

Ritornano anche quest’anno le stelle di Natale della Lega Italiana Fibrosi Cistica Basilicata odv per sostenere, grazie all’impegno di tantissimi volontari sul territorio, l’associazione FC.

La difficile situazione conseguente alla pandemia sta rallentando molte attività ma non ferma l’impegno di quanti cercano di rendere più agevoli i percorsi di cura dei ragazzi affetti da tale patologia offrendo servizi e un aiuto concreto alle famiglie. Nei confronti di queste, in particolare, si sta attualmente sperimentando, attraverso il progetto “ALLOGGI LIFC” la possibilità di offrire ospitalità ai famigliari che accompagnano oltre i confini regionali i pazienti che, ben si sa quanto questi necessitino sistematicamente di lunghi periodi di degenza. Si tratta di un aiuto concreto particolarmente apprezzato in questo periodo di fragilità economica.

In completa sicurezza le piante, che quest’anno non saranno in vendita nelle piazze, saranno recapitate dai volontari o potranno essere ritirate – per la città di Potenza – presso l’Istituto Principe di Piemonte con un’offerta di 12 euro.