50 volte insieme: Orizzonti si racconta e rilancia le storie della Basilicata di oggi

“Orizzonti, idee dalla Basilicata” taglia un traguardo importante: 50 numeri. E con l’occasione si racconta e rilancia nuovi strumenti di dialogo con la comunità lucana. Questa mattina, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, si è svolto l’evento “Raccontare la Basilicata” cui hanno preso parte Luigi Catalani, direttore della biblioteca, Lucia Nardi, responsabile cultura d’impresa Eni, e Cristiano Re, responsabile dei progetti Territorio della Fondazione Eni Enrico Mattei.

Dopo un intervento sulla “vocazione” storica di Eni a fare delle riviste aziendali uno strumento di dialogo con le proprie persone, i territori e la società, nell’ambito dei 70 anni di vita dell’azienda che ricorrono proprio quest’anno, e sulle prospettive di sviluppo sostenibile della Basilicata di domani, il prof. Paolo Macry, docente emerito di Storia contemporanea, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “La Basilicata nella storia d’Italia”.

Paolo Macry è anche il primo ospite dell’ultima novità di casa Orizzonti, presentata nel corso dell’incontro, il podcast “Basilicata inside”, orientato ad approfondire, con autorevoli analisti e ricercatori, lo sviluppo possibile della regione senza smarrire la sua identità.

“Orizzonti, idee dalla Basilicata” nasce nel 2018 per offrire un punto di vista nuovo sulla Basilicata che cambia ma mantiene la sua specificità anche in un contesto globale, in un’epoca fatta di molte attese e cambiamenti. Il magazine è distribuito porta a porta negli 11 comuni dell’Alta Val d’Agri ed è consultabile, insieme al suo archivio e a una selezione di storie, al sito www.enibasilicata.it.

Una vera e propria community quella di Orizzonti, cui si aggiunge la Newsletter, che offre un aggiornamento settimanale dei temi di attualità e delle curiosità della Basilicata, da questo mese arricchita con un podcast mensile di approfondimento e uno settimanale di stretta attualità.