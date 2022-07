48 ore di festa, aggregazione sociale e attività sportive sulla Montagna Grande di Viggiano

L’estate viggianese si riempie di sempre nuovi eventi. In questo caso, nella fantastica cornice della Montagna Grande, mille luci, colori e divertimenti daranno origine a 48 ore di aggregazione sociale e sportiva. La festa è assicurata per tutti, grandi e piccini!

Grazie all’impegno di un nutrito gruppo di giovani, il paese valligiano, già teatro di innumerevoli iniziative nell’ambito del programma estivo, apre le porte a chiunque voglia trascorrere due giornate indimenticabili.

La 48 ore di aggregazione sportiva e sociale partirà sabato 30 luglio, a partire dalle 09:30, e si concluderà il giorno successivo (domenica 31 luglio) quando, dopo una serie di manifestazioni sportive che elenchiamo qui di seguito, avrà luogo il concerto de Gli Amarimai a coronamento dell’evento.

Il programma prevede l’iscrizione per squadre, le quali si sfideranno nelle seguenti discipline:

– torneo di tresette;

– torneo di briscola;

– torneo di calcio balilla;

– torneo di freccette;

– torneo di calcio a 5.

Ad eccezione del torneo di calcio, che si svolgerà anche durante le ore notturne tra sabato 30 e domenica 31, le altre competizioni si svolgeranno dalle 11:00 alle 20:00 di sabato 30 e dalle 11:00 alle 18:30 di domenica 31.

Per queste ultime discipline (tresette, briscola, calcio balilla e freccette) è possibile iscriversi a coppie anche se non si appartiene a una squadra iscritta alla manifestazione, al costo di 6.00 euro a squadra.

In occasione di questo magnifico evento, verrà allestita anche l’area campeggio nelle immediate vicinanze del Rifugio. Ovviamente, il campeggio è aperto a tutte e a tutti coloro che vogliano trascorrere una nottata in montagna, anche senza partecipare alle manifestazioni sportive. Pertanto, la cittadinanza valligiana è invitata, oltre che ad assistere alle competizioni, a partecipare al campeggio.

Raggiunti telefonicamente, gli organizzatori ci hanno comunicato che auspicano una grande affluenza, e sollecitano in particolare la partecipazione dei più piccoli (dai 2 ai 13 anni), per i quali hanno messo a diposizione dei gonfiabili ad uso gratuito.

Insomma, un’occasione unica in uno scenario suggestivo e meraviglioso!

Buon divertimento!

Di Francesco Petrone