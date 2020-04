400 mln ai medici di famiglia per la teleassistenza di pazienti Covid e malati cronici

“Approvato, in Commissione Bilancio del Senato, un emendamento al decreto Cura Italia che riconosce a medici di famiglia e pediatri di libera scelta aumenti contrattuali per complessivi 400 milioni di euro con cui acquistare strumenti tecnologici per il monitoraggio a distanza di pazienti Covid e di malati cronici, una misura che può contribuire a potenziare la medicina del territorio, il cui corretto funzionamento è fondamentale per arginare il Coronavirus”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello.

” Si tratta di una anticipazione degli aumenti previsti per la Medicina Generale e la Pediatria di libera scelta dall’Accordo collettivo nazionale”-precisa Vizziello-” diretta a far sì che i medici possano dotarsi di piattaforme digitali e quindi di sistemi di video consulto, che consentano la sorveglianza clinica di pazienti Covid in isolamento o in fase di guarigione post-ospedaliera, oltre che dei malati cronici”.

“Obiettivo della misura”-ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia-” è quello di garantire livelli adeguati di assistenza territoriale, contenendo, al contempo, il contatto diretto medico- paziente, evitando quindi il rischio di contagio dei medici, soprattutto se non ancora provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale”