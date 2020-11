4 Novembre, Pres. Consiglio Regionale: “ritrovare lo spirito di unità nazionale”

4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: “I valori della nostra identità nazionale e l’impegno di pace delle nostre Forze Armate”

“Oggi si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate. Una giornata importante – dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala – che ci richiama ai valori della nostra identità nazionale e all’importante ruolo che le nostre Forze Armate svolgono quotidianamente non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo in cui sono impegnate a portare pace”.

Il 4 novembre del 1918 entrò in vigore l’Armistizio di Villa Giusti con la cui firma, apposta il giorno prima, si fa coincidere la fine della prima guerra mondiale. Questo armistizio consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste portando a compimento il processo di unificazione del nostro Paese. Un processo di unificazione, il cui obiettivo, richiese l’impegno dei nostri soldati, molti dei quali non rividero mai più i propri cari.

“La storia ha il grande compito – prosegue il presidente Cicala – di non farci smarrire mai i valori fondamentali del nostro Paese e a ricordarci in quanti persero la vita per farci dono della nostra unità nazionale. Alle nuove generazioni l’invito a rileggere e a studiare insieme ai loro insegnanti quelle pagine importanti di storia per ritrovare quello spirito di unità nazionale che, mai come in questo momento, deve essere alla base dell’agire sinergico quotidiano e quel rispetto per le Forze dell’Ordine che ad ogni livello sono impegnate a garantire la pace e che, in tutto il mondo, si contraddistinguono per professionalità, dedizione ed efficienza con il richiamo ai valori del nostro tricolore”.

Comune di Grumento Nova: 4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – Deposizione Corona di Alloro al Monumento dei Caduti in Guerra

