4° edizione del “Girodonando per la Val D’Agri – Camminata della solidarietà“ il 23 ottobre

Il ROTARY Club Val D’Agri, in collaborazione con la PROLOCO di Villa D’Agri – VERTITV e il patrocinio del Comune di Marsicovetere, sta organizzando la 4° edizione del “Girodonando per la Val D’Agri – Camminata della solidarietà“ a scopo solidaristico, che si svolgerà in Villa D’Agri, Piazza Zecchettin, il giorno 23 Ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00.

Sarà possibile iscriversi la mattina della gara compilando i moduli che saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

Si consiglia una preiscrizione chiamando al 3773897788 per assicurarsi Maglietta e pacco gara soprattutto per i più piccoli.

•ore 9:00 Si partirà con la gara AGONISTICA riservata ad atleti tesserati FIDAL o EPAS per info www.anviloteam.it.

•ore 10:30 a seguire la gara podistica non competitiva in circuito per adulti e minipodistica per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni.

La quota di iscrizione:

Euro 10,00 per adulti dai 18 anni in poi; 5,00 per bambini e ragazzi fino a 17 anni compiuti.

L’iscrizione da diritto ad un pacco gara contenente anche

– maglietta della Manifestazione

-Assicurazione R.C.,

-circuito chiuso al traffico controllato dagli addetti dell’organizzazione

-N. 2 Ambulanze di pronto soccorso con personale medico.

Per minorenni fino a 17 anni l’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal genitore o tutore. Non sono ammesse biciclette sul percorso per motivi di sicurezza, ma soltanto carrozzine.

Il ricavato sarà destinato per progetti di intervento solidaristico a favore di Associa-zioni ed Enti per fornitura di attrezzature per diversamente abili.