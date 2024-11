21esima edizione del Premio Unpli Basilicata, i premi

Ad introdurre l’incontro, moderato dalla giornalista Virginia Cortese, diverse autorità.

A fare gli onori di casa il Sindaco Paolo Paradiso che ha enfatizzato l’evento ringraziando gli organizzatori per aver scelto il suo paese come sede di questa nuova edizione, complimentandosi per il grande lavoro svolto dalle Pro Loco UNPLI e dai dirigenti della locale Pro Loco, in particolar modo in merito alla valorizzazione del carnevale antropologico di Tricarico, e Francesco Santangelo, Presidente della Pro Loco di Tricarico, unitosi ai ringraziamenti del primo cittadino, ha mostrato emozione per la sede che ha ospitato il Premio UNPLI.

Il Presidente del Comitato lucano, Vito Sabia, unitamente al Consigliere Nazionale Pierfranco De Marco e al Consigliere regionale UNPLI Basilicata Rocco Stasi, hanno ricordato la storia del Premio nato per volontà del primo Presidente UNPLI Basilicata, Antonio D’Elicio, il 26 giugno del 1988 con la sua prima edizione svoltasi a Pignola. I dirigenti UNPLI, inoltre, hanno messo in luce le grandi opportunità per i borghi e le pro loco lucane che possono nascere da una Rete radicata a livello nazionale con 6.300 sedi locali e 20 Comitati Regionali. Si sono soffermati sul grande lavoro della Commissione del Premio UNPLI Basilicata presieduta dal maestro Pasquale Menchise, il quale ha evidenziato come i premiati proposti dalle Pro Loco abbiano dato il giusto prestigio all’evento. Le conclusioni sono state affidate: al Presidente Nazionale UNPLI, Antonino La Spina, che in videoconferenza ha ringraziato l’operato svolto dalla squadra del Comitato regionale lucano anche in occasione del Premio scusandosi per la sua assenza fisica; al Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e al Vice Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Pasquale Pepe, che hanno sottolineato la vicinanza e l’attenzione delle Istituzioni , a tutti i livelli, al ruolo svolto dall’UNPLI e dalle Pro Loco in Basilicata.

Ecco i nomi e le motivazioni del Premio UNPLI BASILICATA 2024

Vitelli Vitelli, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice “che con le sue parole, ha raccontato realtà complesse e spesso dimenticate, illuminandole con la passione e il coraggio che la contraddistinguono. La dedizione al processo creativo di scrittura, la sua inestimabile professionalità, il suo desiderio di trasmettere quanto vede, sente, sogna, incitano ad abbracciare un viaggio intenso in ciò che il suo giornalismo rappresenta”.