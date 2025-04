Cuore Amico: giornata screening a Villa d’Agri

Se la prevenzione per la salute è fondamentale in ogni fase della vita lo è ancora di più per malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, ed è dunque necessario portare avanti campagne educative al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione e promuovere la salute del cuore. E’ il messaggio lanciato oggi a Villa d’Agri dall’associazione “Cuore Amico” Basilicata-Lagonegro che ha tenuto la Giornata di screening cardiologico, glicemico, nutrizionale in collaborazione con il Comune di Marsicovetere. Un’equipe di una ventina di medici cardiologi e internisti, biologi nutrizionisti, infermieri e volontari, ha svolto una serie di esami con una valutazione clinica dei casi di maggiore importanza. Per contrastare l’insorgenza e la progressione delle malattie cardiovascolari l’Associazione da oltre vent’anni si impegna attivamente attraverso diverse iniziative di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre le malattie cardiovascolari che colpiscono indistintamente uomini e donne. Anche quest’anno – sottolinea il Dottor Rinaldo Lauletta cardiologo – desideriamo puntare l’attenzione sulla prevenzione di genere poiché spesso le donne trascurano la loro salute e tendono a ritardare l’accesso alle cure cardiovascolari, anche a causa della sintomatologia che frequentemente si differenzia da quella maschile venendo sottovalutata. Le malattie cardiovascolari hanno una distribuzione temporale diversa nella vita dell’uomo rispetto a quella della donna. È importante dunque una prevenzione personalizzata e mostrare attenzione per la salute delle giovani generazioni : guardare il paziente nel suo insieme, fare attenzione alle patologie correlate e conoscere i fattori di rischio del singolo paziente, al fine di avviare il percorso diagnostico preventivo più corretto”. La buona partecipazione agli screening ha dimostrato il forte bisogno di esami specialistici che non è possibile fare in tempi ravvicinati a causa delle liste di attesa.

