Il Rotary Val d’Agri si apre al territorio con i service

Il Rotary Club Val D’Agri si apre sempre piu’ al territorio del proprio ambito territoriale .Difatti a seguito della Manifestazione della 3° Edizione “ GIRIDONANDO PER LA VAL D’AGRI – CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA’ “ che ha avuto luogo il 10 ottobre 2021 per la podistica non agonistica e la camminata della solidarieta’ ed il 31 ottobre 2021 per la minipodstica riservata ad alunni della primaria e studenti della secondaria di I ° Grado, il Club ha proceduto a progettare ben sette Service rivolti ad anziani e diversamente abili.

Tutto questo e’ stato reso possibile grazie alla dotazione messa a disposizione dal Club con il proprio bilancio e alle diversi e molteplici donazioni di privati che hanno ben recepito il messaggio di Solidarieta’ lanciato dal Club con la manifestazione e ben espliciato nel motto di questa 3 ° edizione, tratto da una citazione del Sacerdote ed Educatore Don Lorenzo Milani “ A che che serve tenere le mani pulite, se si tengono in tasca.”

Il DNA del Rotary e del Rotary Club Val D’Agri e’ Servire per cambiare vite e al di sopra di ogni personale interesse, con impegno quotidiano perche’ come dice il Governatore Gianvito Giannelli del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata “ Ogni Giorno ne vale la pena. Il Servire e’ il vero collante che caratterizza l’azione dei rotariani.

Il 26 marzo c.a. il Rotary Club Val D’Agri ha donato un Defribillatore alla RSA “ San Michele Arcangelo “ di San Brancato, in una commovente manifestazionre che ha visto partecipare gli ospiti della Struttura, il Presidente del Club Carmine Palazzo insieme ad una delegazione dei Soci, il Presidente della Casa di Riposo Vincenzo Clemente ed Autorita’ civili e religiose.

Il giorno 8 Aprile presso il Centro Sociale di Tramutola il Rotary Club Val D’Agri, rappresentato dal Presidente e da una numerosa delegazione di Soci ,ha proceduto a donare dei bastoni professionali di Hockey su prato agli atleti diversmante abili della squadra del “ Le Gazzelle FORMA MENTIS – ATL –AIPD Val D’Agri Lauria “ iscritta alla Federazione Italiana – Basilicata di Parahockey, vincitrice di una Coppa Italia a Mori ( TN ) nel Settembre 2021.

Alla Manifestazione hanno partecipato oltre il Presidente del Club Carmine Palazzo, il Sindaco di Tramutola dr. Luigi Marotta, la d.ssa Roberta Rosa, Presidente Associazione “ Forma Mentis “ e delegata Regionale FIH, la d.ssa Maria Carmela Del Pomo , Coordinatrice responsabile del Gruppo operativo AIPD Val D’Agri – Lauria, il dr. Franco Abelardo, Allenatore e Tecnico Federale FIHil ,il Sig. Rocco Ramunno Socio del Club in qualita’ di Relatore ed infine il dr. Ernesto Notarfrancesco in rappresentanza del Gruppo Organizzatore della manifestazione Girodonando., nonche tutti gli atleti della squadra del “ Le Gazzellle “, che hanno particolarmente gradito la donazione.

Infine il giorno 9 Aprile c.a. presso l’Istituto di Istruzione Superiore “ G. Peano “, si e’ svolta la 3° Manifestazione di Service, consistente in una donazione di due Ausili Didattici per studenti non vedenti ed ipovedenti con la partecipazione del Presidente del Club e di una delegazione di Soci, della Dirigente dell’Istituto Prof.ssa Serafina Rotondaro, del Governatore Emerito del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata Donato Donnoli, del dr. Luciano Florio, Presidente Sezione di Potenza Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti, il Consigliere Regionale Gianuario Aliandro, Socio del Club, la prof.ssa Maddalena Dalessandri Referente d’ Istituto per l’inclusione, lo studente Vincenzo Abate accompagnato dai Genitori e con collegamento da remoto il sig. Rocchino Nardo papa’ dello studente Gianluca. Hanno assistito gli studenti della 3°A e della I°B, con interventi di due di essi in rappresentanza delle classi. Il Service e’ stato particolarmente gradito e gli intervenuti, nell’evidenziare le problematiche connesse all’inclusione degli studenti diversamante abili,hanno evidenziato la sensibilita’ del Club Rotary verso il Territorio ed i suoi Cittadini.

Si procedera’ con l’attuazione degli altri quattro Service entro il mese di Giugno, allorquando si concludera’ l’Anno Rotariano 2021-2022 con il Mandato del Presidente Carmine Palazzo.