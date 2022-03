PD di Moliterno: portare Putin davanti alla corte dell’Aja

La popolazione ucraina in queste ore sta subendo una barbarie inaudita e una catastrofica violazione dei diritti umani per questo il nostro Paese (con l’Europa e il mondo intero) ha il dovere di chiedere il fermo delle incursioni di guerra della Russia. Se si vuole la pace in Ucrania e non lasciare che si prosegua nell’orrore bisogna richiamare alle sue responsabilità anche l’Onu. Se non si vuole che nelle città e nei villaggi ucraini si sparga altro sangue, altro dolore, altra tragedia è necessario che si appronti l’intervento dei caschi blu dell’Onu, in modo che una loro massiccia mobilitazione faccia da cuscinetto, interposizione e freni gli attacchi dei russi. Inoltre, come iscritti al Pd invitiamo la segreteria regionale e nazionale del partito, parlamentari, governatori, assessori ed amministratori di area dem a farsi promotori di un’iniziativa che avvii contro il presidente-despota della Russia una procedura di accusa per gravissimi crimini di guerra e violazione dei diritti umani. Per l’immane strazio umano procurato fino ad oggi, bisogna che si arrivi a portare Vladimir Vladimirovic Putin davanti ai giudici della Corte dell’Aja. E’ un vigliacco carnefice, non può farla franca.

Rocco Lagrutta – Nicola Orlando – Raffaele Rotondaro – Mimmo Mastrangelo – Gaetano De Luca

Pd Circolo “R. Di Biase” di Moliterno