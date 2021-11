Il Progetto “5 Sensi Basilicata” si presenta al pubblico.

Il 12 novembre 2021 ore 17.00, a Sasso di Castalda, presso il Palazzo De Luca, si terrà la

presentazione del progetto “5 Sensi Basilicata” che ha come scopo quello di promuovere, al fuori

della Regione, il brand Basilicata attraverso l’organizzazione di micro eventi itineranti per

raccontare le storie imprenditoriali, professionali ed associative lucane.

“5 Sensi Basilicata” nasce a marzo 2020, come comitato promotore, dalla volontà delle imprese

fondatrici, Terre di Basilicata, With you solution, RI.INNOVA e Sorsi e Morsi, di creare un progetto di

networking, promozione e valorizzazione delle realtà imprenditoriali, professionali e associative

lucane esportando, nello stesso tempo, un’immagine della Basilicata resiliente e poliedrica.

Nel corso del 2022 nascerà un’associazione che, tra gli scopi, mira a creare un marchio di

certificazione del Self-made in Basilicata. In occasione di questo primo evento di lancio del

progetto, ha già accolto la pre-adesione di altre realtà provenienti da vari settori del mondo

imprenditoriale e associativo lucano.

L’evento di Sasso di Castalda vedrà anche la partecipazione di un’esperta di proprietà intellettuale

per iniziare a muovere i primi passi verso il Marchio di certificazione.

“Credo fortemente in questo progetto. Grazie a 5 Sensi Basilicata, le imprese lucane potranno

uscire fuori dai confini regionali per conquistare nuovi scenari e, allo stesso tempo, raccontare la

Basilicata sotto un aspetto nuovo e differente dai soliti stereotipi”, queste le parole di Antonella

Petrone, Presidente del Comitato “5 Sensi Basilicata”.

Il Comitato ringrazia il Comune di Sasso di Castalda per aver patrocinato ed ospitato l’evento.