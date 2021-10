Lauria: un’area in ricordo di Postiglione

L’Amministrazione comunale di Lauria ha approvato oggi una delibera per intitolare l’area nei pressi della Villa del Rione Superiore a “Largo Radio Libere 1976, nel ricordo di Nino Postiglione”. Nelle motivazioni della delibera, il sindaco Gianni Pittella e la giunta hanno voluto rendere onore e il doveroso tributo alla figura di Nino Postiglione di Potenza, deceduto nel 2013, riconosciuto dalla R.E.A. (Radiotelevisioni Europe Associate) quale primo pioniere delle Radio Libere in Italia. Queste, nella loro stagione di attività – sancita dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976 – rappresentarono un importante fenomeno dal punto di vista sociale, culturale e politico, furono importanti per far uscire dalla clandestinità i pionieri dell’etere e considerate come vero e proprio strumento di libertà di pensiero. Inoltre, a sottolineare l’importanza della delibera, l’Amministrazione comunale ricorda che le radio libere rivestirono un ruolo decisivo nella rivolta studentesca e nella lotta alla mafia: indimenticabili sono “RadioAlice” oppure “RadioAut” di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.