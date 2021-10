Elezioni comunali, alle 12 ha votato il 12,63%. Ecco i dati dei comuni lucani

In attesa dei risultati di domani, la sfida si gioca anche sull’affluenza. È questo il dato più incerto delle elezioni amministrative a cui guardano i leader dei partiti, con la speranza che il voto post-pandemia possa spingere gli italiani a recarsi alle urne per scegliere i nuovi sindaci di 1.192 Comuni. Alle 12 di oggi, secondo i dati forniti dal Viminale su 547 Comuni, l’affluenza alle urne va attestandosi al 12.67%. Alle precedenti elezioni amministrative del 5 giugno 2016 alle ore 12 la percentuale di votanti era stata del 19%, ma si votò in un solo giorno.

Il dato dell’affluenza nei 26 Comuni lucani al voto alle ore 12 si attesta al 10,63 per cento. Nella provincia di Matera ha votato il 11,71 degli aventi diritto, mentre a Potenza il 10,05.

Questa la situazione comune per comune: