“Storie da un angolo di mondo”, il nuovo libro di Mimmo Toscano

“Storie di borghi, di genti, di grande umanità e tanta semplicità, dove affiorano le vite di Franchino, Giovanni, Anna Adele, Nunzia Giacomino e mille altre anime che si vestivano di forza, gentilezza e fascino. Persone che hanno regalato ai giorni bontà e bellezza di spirito. .Anime, pilastri di una terra millenaria, senza tempo, fantasmi di tempi perduti la cui eco ancora si ode tra i vicoli dei villaggi. . .”

E’ questa la sinossi del nuovo libro dello scrittore grumentino, Mimmo Toscano, presentato lo scorso 6 agosto in Villa comunale a Grumento Nova. “Storie da un angolo di mondo”, è il titolo del libro, disponibile in tutte le librerie e in quelle on-line: