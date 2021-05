Giornate FAI di Primavera 2021: viaggio nella Villa Romana di Barricelle di Marsicovetere

Proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo spirito della 29esima edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown.

Stamani si è tenuta l’inaugurazione anche nel suggestivo sito archeologico della Villa Romana di Barricelle. Rinvenuta nel 2006 in seguito alla scoperta di giacimenti petroliferi in Basilicata, che ha restituito numerosi reperti appartenenti alla vita quotidiana, a quella lavorativa e alla sfera funeraria. Di particolare importanza sono 12 tegole bollate, un signaculum in bronzo, un’epigrafe funeraria e un anulus signatorius; anche alcuni oggetti della vita quotidiana sono degni di nota. I resti appartengono a fasi cronologicamente diverse. Sulle tegole è incisa la formula onomastica abbreviata “CBRVTTPRAE”. Tale formula conduce a identificare il personaggio indicato sulle tegole in membro della potente famiglia dei Brutti Praesentes, in particolare nell’imperatrice Bruttia Crispina.