10° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, bentornati freddo e fango! Classifiche e vincitori di tutte le categorie

Messa alle spalle l’estate anomala di autunno, il ciclocross è uno spettacolo di pregevole fattura con il freddo e il fango: a Viggiano, in Basilicata, non ha tradito le attese lo svolgimento del Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, giunto alla decima edizione.

La partecipazione di oltre 300 concorrenti da diverse regioni d’Italia (Basilicata a fare gli onori di casa più Puglia, Veneto, Toscana, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Lombardia e Umbria) è stata il giusto riconoscimento in termini di affluenza dell’evento e ancora una volta di portata straordinaria per via dell’abbinamento a prova di Campionato Italiano per società, oltre al Mediterraneo Cross e all’assegnazione dei titoli di campione regionale sotto l’egida della Federciclismo Basilicata.

Tanto di cappello alla magistrale opera degli organizzatori del Team Bykers Viggiano capitanati da Giuseppe Dianò, con la supervisione del direttore di organizzazione fuoristrada (DOF) Cono Babino e dell’amministrazione comunale di Viggiano guidata dal sindaco Amedeo Cicala e dal vice Paolo Varalla.

È piaciuta agli atleti e agli addetti ai lavori la nuova arena del ciclocross alle porte del centro storico viggianese che ha sostituito quest’anno il campo gara in contrada Case Rosse di fronte all’hotel Kiris.

Il tracciato di 2.500 metri, molto tecnico, tutto articolato in contropendenza e con il superamento di un ponte artificiale, è stato appesantito dal fango e dalla pioggia continua con un coloratissimo arcobaleno che ha fatto la propria comparsa fra nuvole cupe e grigie.

Tra gli agonisti si sono messi ottimamente in luce Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo), Pietro De Micheli (Mtb Casarano), Ivan Mastromatteo (Team Bike Revolution Palo Del Colle), Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Luigi Altamura (Avis Bike Ruvo) tra i G6 uomini, Noemi Fracchiolla (Team Eurobike) e Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese) tra le G6 donne, Francesco Dell’Olio (Avis Bike Ruvo), Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese), Filippo Casagrande (Società Sportiva Sanfiorese) e Nicolò Rana (Ludobike Scuola di Ciclismo) tra gli esordienti secondo anno uomini,

Chiara Ottaviani (Cycling Cafè Racing Team), Silvia Leonetti (Andria Bike), Ilaria Di Terlizzi (Avis Bike Ruvo), Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) e Ginevra Provenza (Amicisuperski) tra le esordienti secondo anno donne, Cristian Di Paolo (Fun Bike Asd), Raffaele Cascione (Avis Bike Ruvo), Francesco Carnevali (Velosport Ferentino Cycling Team), Mirco Sasso (Michele Bartoli Academy) e Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi uomini primo anno, Giorgia Pellizotti (Società Sportiva Sanfiorese), Ludovica Salmasi (Società Sportiva Sanfiorese), Marta D’Incecco (Amici della Bici Junior) e Alessia Maria Micieli (Abiomed – Bike&Co. Ragusa) e Maria Lauciello (Amici Superski) tra le allieve donne primo anno, Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno), Riccardo Da Rios (Società Sportiva Sanfiorese), Giacomo Serangeli (UC Foligno), Pietro Scottoni (Cycling Cafè Racing Team) e Milo Cappelli (Olimpia Valdarnese) tra gli allievi uomini secondo anno, Ilaria Tambosco (Società Sportiva Sanfiorese), Alice Testone (Amici della Bici Junior), Brenda Zavarella (Pedale Sulmonese) e Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne secondo anno, Lorenzo De Longhi (Società Sportiva Sanfiorese), Mattia Settin (Società Sportiva Sanfiorese), Simone Massaro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Anthony Montrone (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Manuel Rescia (Race Mountain Folcarelli Team) tra gli juniores, Sara Tarallo (Guerciotti Development), Sofia Capagni (Race Mountain Folcarelli Team), Chiara Radesca (Zhiraf Guerciotti), Dalila Langone (Loco Bikers) e Anastasia Micieli (Abiomed – Bike&Co. Ragusa) tra le juniores donne, Raul Baldestein (Cycling Cafè Racing Team), Philippe Mancinelli (Cycling Cafè Racing Team), Vittorio Carrer (DP66 Giant Smp), Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain) e Ivan Carrer (Team Eurobike) tra gli under 23 uomini, Federica Occhipinti (Abiomed – Bike&Co. Ragusa), Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) e Martina Pia Cappuccio (Team Bike Siracusa) tra le under 23 donne, Antonio Vigoroso (Rolling Bike), Flaviano Mogavero (GS Borgonuovo), Luca Prete (Fun Bike Asd) Antonio Lavieri (Loco Bikers) e Gino Masino (Bike&Sport Team) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le élite donne.

In campo amatoriale, obiettivo podio raggiunto per Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 2, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 3, Alessandro De Matteis (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Samuele Colonna (Loco Bikers) e Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike) tra gli élite sport, Luigi Quintiero (Team Bike Terenzi), Gianluca Ruocco (Asd Team Ciclismo) e Alessandro Gaudio (Bike&Sport Team) tra i master 1, Roberto Cesaro (Euronix Team), Maurizio Ditaranto (Asd Talent Bike) e Paolo Russo (Genesy Bike) tra i master 2, Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport), Sandro Iovanella (Mtb Caserta) e Giuseppe Richichi (Cycling Rhegium Team) tra i master 3, Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport), Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) e Carlo Saracino (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 4, Maurizio Carrer (Team Eurobike), Michele Salza (Team Co.Bo. Pavoni) e Angelo Prospato (Latella Sport) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Domenico Iannotta (Team Giannini) e Mario Fosco (Team Aurispa) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici) e Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese) tra i master 7, Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers), Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico) e Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 8.

Francesco De Rosa, membro del comitato organizzatore del Team Bykers Viggiano e in rappresentanza del circuito Mediterraneo Cross: “La gara è stata incentivata dalla pioggia e dal brutto tempo che hanno permesso finalmente di rivedere, dopo un inizio di autunno anomalo, il vero ciclocross. La presenza è stata molto numerosa e qualificata con 300 partecipanti. Questo dato numerico non fa altro che renderci orgogliosi del lavoro fatto nel dietro le quinte e in sicurezza”.

Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata: “Con le condizioni meteo inclementi e l’enorme quantità di fango, a Viggiano abbiamo assistito a una giornata ideale per il ciclocross, mettendo in luce le qualità di tanti giovani atleti di interesse nazionale vista l’importanza dell’evento con l’abbinamento a prova di Campionato Italiano per società. Devo complimentarmi con gli organizzatori del Team Bykers Viggiano perché di anno in anno crescono sempre di più e le manifestazioni che mettono in campo sono sempre di ottimo livello”.

Tommaso Guglielmi, presidente del comitato provinciale FCI Potenza: “A tratti mi sono chiesto come gli atleti facessero a correre in condizioni veramente estreme tra pioggia, freddo e fango. Questo spettacolo lo dobbiamo anche al Team Bykers Viggiano che si conferma l’olimpo del ciclocross lucano. Per gli atleti quanto più avvincente è il percorso, tanto più si divertono”.

I LEADER DEL MEDITERRANEO CROSS 2022-2023 CATEGORIE AGONISTICHE

Esordienti secondo anno uomini: Francesco Dell’Olio (Avis Bike Ruvo)

Esordienti secondo anno donne: Silvia Leonetti (Andria Bike)

Allievi uomini primo anno: Cristian Di Paolo (Fun Bike Asd)

Allieve donne primo anno: Marta D’Incecco (Amici della Bici Junior)

Allievi uomini secondo anno: Michele Pascarella (Team Cesaro)

Allieve donne secondo anno: Alice Testone (Amici della Bici Junior)

Juniores uomini: Anthony Montrone (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Juniores donne: Chiara Radesca (Zhiraf Guerciotti)

Under 23: Vittorio Carrer (DP66 Giant Smp)

Elite: Luca Prete (Fun Bike Asd)

Open donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

I CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS FCI BASILICATA 2022-2023

Esordienti secondo anno: Michele Cristiani (Lucania Bike-Palazzo San Gervasio)

Allievi primo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Juniores uomini: Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers)

Open donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

Under 23: Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano)

Elite: Antonio Lavieri (Loco Bikers)

Elite sport: Samuele Colonna (Loco Bikers)

Master 4: Angel Lisandro Callà (Ciclo Team Valnoce)

Master 6 over: Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici)

Luca Alò