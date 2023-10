10.000 posti di lavoro non coperti in Basilicata

Se saldatori, medici, ingegneri, intonacatori sono le figure più introvabili in Italia secondo l’indagine Excelsior condotta dall’Ufficio studi della Cgia presso gli imprenditori italiani dall’Unioncamere-An pal, sono cinquanta le figure professionali di difficile reperimento. In particolare, in Basilicata a mancare sono 2780 muratori (di cui difficilmente reperibili ne sono 1170 pari al 42,1 per cento); 2320 camerieri o figure similari (di cui 970 sono difficilmente reperibili pari al 41,8 per cento); 2210 conduttori di mezzi pesanti e camion (di cui 960 sono difficilmente reperibili pari al 43,4 per cento). Poi ancora 1910 commessi (di cui 550 difficilmente reperibili pari al 28,8 per cento) e 1640 addetti non qualificati per i servizi di pulizia (di cui 410 difficilmente reperibili pari al 25 per cento).