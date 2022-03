1° Eboli Dance Festival: eccellenti risultati ottenuti dall’a.s.d. Arthemia Danza

Eccellenti risultati ottenuti dall’a.s.d. Arthemia Danza di Lagonegro durante il 1° Eboli Dance Festival, competizione di carattere nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Al termine della manifestazione, tenutasi presso il PalaSele di Eboli, gli allievi dell’insegnante Andreana Camodeca hanno conquistato ben 9 medaglie d’oro, 5 d’argento e 5 di bronzo.

I primi successi vengono raggiunti da Andrea La Rocca e M. Francesca Vittoria Pecorelli che si aggiudicano il primo posto in Cha Cha Cha e Jive e un secondo posto in Samba, seguiti da Francesco Mango e Sofia Viceconte rispettivamente primi in Samba e secondi in Jive. Le altre vittorie non tardano ad arrivare con Vincenzo Grottola e Letizia Costanza; per loro altre due medaglie d’oro.

Le emozioni continuano il giorno dopo, quando scendono in pista le danze coreografiche. Rosaria Mastroianni si aggiudica un primo, un secondo e un terzo posto, mentre Denise Marino, Caterina Citrangolo e Maria Ielpo guadagnano le finali nelle rispettive categorie. Felicia Papaleo si aggiudica poi l’ennesima medaglia d’oro ed una medaglia di bronzo mentre Monica Falcone, attuale campionessa italiana, si classifica terza nella nuova classe di appartenenza. La gara si conclude in bellezza con un secondo posto per il gruppo delle Dive e con due fantastiche vittorie per il gruppo delle Tres Jolie.

Traguardi importanti, in un percorso di valorizzazione dei talenti che punta sempre più in alto.