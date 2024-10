Velocità di prelievo nei casinò online: perché alcuni pagano subito e altri no?

Una delle tematiche più delicate quando si parla di gioco d’azzardo è sicuramente il comparto dedicato alle modalità di pagamento che si possono usare per ricaricare e soprattutto prelevare le vincite.

Ciò che i giocatori apprezzano è la possibilità di accedere a diverse soluzioni che garantiscano un trasferimento rapido dei fondi in entrata e in uscita, come nel caso dei casino con prelievo immediato di NonAAMS.com, per evitare ritardi e lunghe attese. Ma come mai le tempistiche di prelievo possono essere così variegate all’interno delle piattaforme del gioco online? Ci sono tantissime ragioni che possono riguardare soprattutto gli aspetti operativi ma anche normativi: ne parleremo in modo più approfondito di seguito.

I fattori che influenzano i tempi di prelievo nei casinò italiani

Uno dei fattori che può maggiormente influenzare la velocità di un prelievo è la procedura di verifica di un account di gioco. Si tratta delle cosiddette normative Know Your Customer (KYC) infatti sono state introdotte per permettere agli operatori di confermare l’identità degli iscritti, così da prevenire il riciclaggio di denaro. Ma soprattutto per evitare l’accesso ai minorenni al gioco online. Per procedere con questo controllo gli operatori italiani autorizzati chiedono una serie di documenti come:

La copia del documento d’identità valido (da scegliere tra passaporto, carta d’identità o patente di guida);

I dettagli legati al metodo di pagamento utilizzato;

Una prova della sua residenza attuale (attraverso la fattura di un’utenza recente dove viene mostrato l’indirizzo di abitazione).

Quando il giocatore si trova di fronte a queste richieste non deve mai allarmarsi: si tratta di un iter necessario per velocizzare i prelievi e renderli più sicuri, soprattutto per i controlli successivi.

Scegliere con cura le modalità di pagamento

Come è facile immaginare però, non tutti i metodi di pagamento sono uguali, soprattutto in fase di ritiro del denaro. Ogni soluzione infatti ha dei limiti e delle tempistiche precise: per questo è bene considerare sempre la divisione tra prelievi rapidi ed efficienti e prelievi standard. Vediamo di seguito una lista delle opzioni che possono trovare i giocatori italiani:

Carte di credito e debito: siamo di fronte a uno dei colossi per i casinò online, una modalità usata per tantissime operazioni che richiede in media da 2-5 giorni lavorativi per completare il trasferimento dei soldi. La tempistica così lunga è dovuta al bisogno di controlli e passaggi intermedi legati alla transazione.

E-wallet o portafogli elettronici: sono il metodo moderno più usato per fare acquisti online in ogni loro forma. Pensiamo a PayPal, Skrill e Neteller che sono note a tutti per la velocità di pagamento e per la sicurezza garantita sulle piattaforme digitali. In questo caso il prelievo può essere completato in un arco di tempo che va da 12 ore a 2 giorni lavorativi.

Bonifico bancario: sono la soluzione standard, la più tradizionale che ormai è usata solo da pochi giocatori perché i tempi di attesa variano da 3 a 7 giorni lavorativi. Sono infatti le banche a prevedere una serie di verifiche.

Discorso a parte va fatto per le criptovalute che attualmente non sono ancora accettate nei casinò italiani, mentre sono un metodo molto apprezzato nei casinò stranieri.

Le politiche di pagamento dei singoli casinò

C’è un ultimo capitolo da considerare per comprendere la diversità dei tempi di pagamento nell’industria del gioco d’azzardo. Si tratta delle politiche di ogni piattaforma, introdotte per regolare i tempi di elaborazione dei prelievi. Per esempio, ci sono degli operatori che prevedono già i prelievi istantanei, purché siano attivati i servizi appositi dalle banche nel caso dei bonifici istantanei. Altri invece mantengono tempistiche più alte per garantire un tempo di elaborazione prestabilito.

Infine è doveroso ricordare che un utente deve sempre verificare se il casinò applica dei limiti di prelievo giornaliero, settimanale o mensile per portare i giocatori a ritirare le loro vincite in tranche più piccole. Questa pratica è comune nei casinò più piccoli o meno capitalizzati, che potrebbero non essere in grado di pagare somme elevate in un’unica transazione.

La velocità di prelievo nei casinò online è quindi influenzata da tanti elementi che riguardano, nello specifico, la scelta dei servizi che il giocatore vuole usare. Ma soprattutto le condizioni previste dall’operatore per completare le operazioni.