Unibas e Lucana Film Commission firmano un accordo per la formazione e lo sviluppo dell’audiovisivo in Basilicata

L’Università degli Studi della Basilicata e la Fondazione Lucana Film Commission hanno sottoscritto un Accordo Quadro finalizzato a rafforzare la collaborazione tra il mondo della formazione universitaria e quello dell’industria cinematografica e audiovisiva, con l’obiettivo di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica della Basilicata attraverso la valorizzazione dei talenti, delle competenze e delle professionalità del settore.

L’Accordo prevede la realizzazione congiunta di corsi di formazione, master e percorsi di aggiornamento professionale dedicati alle principali figure tecniche e creative del settore audiovisivo, oltre all’organizzazione di seminari, masterclass e incontri con registi, produttori, attori e professionisti di rilievo nazionale e internazionale. Particolare attenzione sarà riservata all’attivazione di stage e tirocini presso la Fondazione e presso le produzioni cinematografiche sostenute dalla Film Commission, favorendo così l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

La collaborazione potrà comprendere inoltre la progettazione di rassegne cinematografiche, festival, convegni e iniziative di divulgazione dedicate alla cultura audiovisiva, nonché la partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di progetti formativi e culturali.

L’Accordo Quadro avrà una durata di tre anni, rinnovabile, e sarà attuato attraverso specifici accordi operativi che definiranno obiettivi, attività e modalità di realizzazione delle singole iniziative. Le attività saranno coordinate dai referenti individuati dalle due istituzioni, che monitoreranno l’attuazione della collaborazione e i risultati conseguiti.

«L’Università della Basilicata – ha dichiarato il Magnifico Rettore, prof. Ignazio M. Mancini – rafforza il proprio impegno a favore delle industrie culturali e creative. La collaborazione con la Lucana Film Commission nasce dalla convinzione che la formazione universitaria debba dialogare in modo sempre più stretto con gli operatori del territorio e con il mondo della produzione audiovisiva, creando opportunità concrete di crescita per i nostri studenti e per i giovani professionisti del territorio».

«Questo accordo – ha affermato il prof. Donato Verrastro, Prorettore al Public engagement Unibas – si inserisce in un percorso già avviato dall’Ateneo, come dimostra il Master in Sceneggiatura per il Cinema, il Gaming e l’Audiovisivo, un’esperienza che ha confermato l’interesse e il potenziale di un’offerta formativa altamente qualificata in un settore strategico e in continua evoluzione».

«Fra le attività che la Lucana Film Commission porta avanti – afferma la Presidente di LFC, Margherita G. Romaniello – c’è anche quella importantissima della formazione, declinata tanto in corsi professionalizzanti quanto in masterclass, incontri e sessioni speciali. Ecco perché siglare un accordo con Unibas aggiunge un tassello nella strategia di cooperazione ed interazione con le altre realtà del territorio che svolgono attività di formazione , ricerca, sviluppo del comparto audiovisivo. Gli studenti dell’Ateneo lucano saranno presto beneficiari di azioni condivise con la Governance di Unibas, da inserire nelle attività accademiche o in affiancamento ad esse. Approfondiremo con professionisti tanto del campo accademico quanto con registi, sceneggiatori, produttori, esperti di diritto d’autore, le diverse aree in cui l’audiovisivo si configura. Dalla produzione, alla scrittura, dall’utilizzo di nuovi strumenti ispirati alla tecnologia di utlima generazione, passando per la green production ed il management, l’intento di LFC è quello di ampliare il bacino professionale ed i ventaglii di opportunità professionali e lavorative per chi studia nel nostro Ateneo e vuole affermarsi nel nostro territorio»