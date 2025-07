TotalEnergies, dal 7 luglio sono tornati i “Bus del Mare”: mobilità gratuita e sostenibile verso le spiagge di Scanzano Jonico

La Compagnia, insieme ai partner della JV Tempa Rossa, rilancia le navette gratuite verso le coste di Scanzano Jonico, con partenze da Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Missanello, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano

Sono partiti lunedì 7 luglio i “Bus del Mare”, il servizio di trasporto gratuito promosso da TotalEnergies EP Italia, insieme ai partner della Joint Venture Tempa Rossa, Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B, per consentire collegamenti giornalieri dalla Concessione Gorgoglione verso le spiagge di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Il servizio, attivo fino al 30 agosto, lo scorso anno ha registrato quasi 6.000 passeggeri, con un incremento del 40% rispetto al 2023. Un risultato che conferma il valore di un’iniziativa pensata per essere vicina alle persone, offrendo a famiglie, giovani e anziani un’opportunità concreta di svago e relax. Ma i “Bus del Mare” sono molto più di un semplice servizio di trasporto: rappresentano una scelta consapevole, volta a promuovere l’accessibilità, l’inclusione sociale, il dialogo intergenerazionale e una mobilità sostenibile. Le corse sono previste ogni giorno, ad eccezione del 15 agosto. Per utilizzare il servizio, sarà necessario prenotarsi telefonicamente entro e non oltre le ore 13 del giorno precedente. Le prenotazioni per il sabato, la domenica e il lunedì, dovranno giungere entro le ore 13 del venerdì. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto autorizzato per iscritto dai genitori. Tutte le informazioni relative a orari e prenotazioni sono disponibili sul sito internet di TotalEnergies EP Italia – ep.totalenergies.it – e presso le sedi dei Comuni coinvolti nell’iniziativa. “I numeri in forte crescita dell’anno scorso – evidenzia TotalEnergies EP Italia – ci hanno confermato quanto questo servizio sia sentito e apprezzato. Il nostro impegno è quello di contribuire attivamente al benessere delle comunità lucane, rendendo più semplici e accessibili gli spostamenti verso il mare, soprattutto per chi rientra in Basilicata per le vacanze estive”.