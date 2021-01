Total: Tempa Rossa, attivazione del sistema torcia del Centro Olio

In merito all’attivazione del sistema torcia e la conseguente visibilità della fiamma presso il Centro Olio Tempa Rossa, intendiamo rassicurare tutta la popolazione che dal sistema di rilevamento delle emissioni del Centro Olio e dalla rete di monitoraggio costituita dalle centraline della qualità dell’aria posizionate nelle immediate vicinanze dell’impianto non si registra alcuna anomalia.