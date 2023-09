Tiro con l’arco: grande successo al PalaVejanum per la gara interregionale “18 Metri Indoor”

Si è tenuta oggi, Domenica 24 Settembre, presso il PalaVejanum di Viggiano, la gara interregionale di Tiro con l’ arco 18 metri “Indoor”.

L’ evento ha visto la partecipazione di tutte le associazioni sportive di categoria Lucane e di due società pugliesi.

Gli iscritti al torneo, diviso in sessione mattutina e pomeridiana, sono stati in totale 68.

Sono dati che incentivano la pratica di uno sport nobile che può vantare una storica Tradizione.

In questo senso, anche a nome dell’ associazione sportiva locale “ASD Arcieri le Tre Torri Viggiano”, esprime particolare soddisfazione il Vicesindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Viggiano Paolo Varalla:

“Si tratta di una giornata importante perché questa nobile pratica sportiva consente anche ai disabili di poter esprimere il loro talento. Altro dato da sottolineare con entusiasmo è quello che riguarda l’alta partecipazione di atleti provenienti da ogni parte della regione e anche da fuori. Voglio rivolgere un ringraziamento all’ ASD Arcieri le Tre Torri Viggiano per aver contribuito all’organizzazione di un importante evento di dimensione interregionale. Per quanto ci riguarda, continueremo con ogni mezzo ad incentivare la pratica e la diffusione di tutte le discipline sportive. Le strutture del Comune di Viggiano restano a disposizione per chiunque voglia aiutarci a portare avanti questi processi virtuosi di condivisione ed inclusione.”

La società ASD Arcieri “Le Tre Torri” Viggiano, attraverso la presente, ringrazia la “Fit Arco Basilicata” ed in particolar modo il direttore di gara Maura Macchi per la professionalità e la splendida collaborazione mostrata anche nella gestione e nell’ organizzazione della gara.

Qui di seguito alcune immagini dell’ evento odierno.