Terribile incidente stradale, perde la vita l’ex sindaco di Grumento Nova Luigi Rago

Luigi Rago, 72 anni, ex sindaco di Grumento Nova dal 1995 al 2004, ha perso la vita oggi pomeriggio, poco prima delle 16, in un spaventoso incidente sulla SS95 Tito Brienza al Km 8+800, sul viadotto Melandro, nei pressi di Satriano di Lucania.

Per cause ancora da accertare, tre auto, una Fiat seicento su cui viaggiava proprio Luigi Rago, una Fiat Panda ed una Opel Corsa, sono entrate in collisione. Il conducente della Fiat Panda è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza, illeso l’altro conducente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi. I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada.

Intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e 118.

Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. La Redazione