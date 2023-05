Stato di agitazione dei Vigili del Fuoco, le parole del Sindaco Antonio Imperatrice

Le parole del Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, sullo stato di Agitazione in atto presso le sedi periferiche dei Vigili del Fuoco, fra cui quella del nostro territorio a Villa d’Agri.

“Alla base della protesta la riduzione dei servizi H24 per la razionalizzazione dei turni e mancanza di fondi. Come al solito, in maniera paradossale e intempestiva si vogliono adottare provvedimenti senza alcuna ratio e conoscenza delle criticità che potrebbero verificarsi sul nostro territorio.

È veramente assurdo che, in questi momenti di Emergenza Nazionale per alluvioni e catastrofi climatiche in cui tutti si ergono a profondi conoscitori di piani di Protezione Civile, di Prevenzione, di dissesto idrogeologico, di buone pratiche per la previsione del rischio, si adottino provvedimenti di razionalizzazione degli orari e dei turni degli operatori dei VVFF in un area a rischio sismico ed idrogeologico come la nostra.

Se poi a questo aggiungiamo che il Piano di Emergenza Esterna del Centro Olio della Val d’Agri (COVA) sottoposto a direttiva Seveso, è RITENUTO essenziale l’intervento H24 dei VVFF, capiamo che chi governa oggi queste scelte spudorate per il nostro territorio è del tutto inadeguato“.

Servizio video della TGR BASILICATA: https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2023/05/in-stato-di-agitazione-i-vigili-del-fuoco-del-comando-provinciale-di-potenza-c4dc9817-f8d8-4738-8067-4bc461fb051b.html