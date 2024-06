Spinoso: Costituita la nuova giunta comunale e presentata mozione sull’Autonomia differenziata

Il Comune di Spinoso ha costituito la sua nuova giunta comunale e ha tenuto il primo consiglio comunale, segnando l’inizio di un nuovo mandato amministrativo. La giunta, sotto la guida del rieletto sindaco Lino De Luise, include la conferma di Antonio Racioppi come vice sindaco e l’ingresso di Antonella Lo Zito come assessora. Nel corso del primo consiglio comunale, uno dei temi principali all’ordine del giorno è stato il dissenso verso l’autonomia differenziata. Il sindaco De Luise ha dichiarato: “Da lunedì si ricomincia a lavorare, con l’aiuto di tutti, per il bene di Spinoso”. Ha ribadito l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide future e migliorare la qualità della vita dei cittadini. I consiglieri di maggioranza hanno presentato una mozione che esprime forte dissenso e preoccupazione riguardo alla legge di iniziativa governativa per l’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, approvata recentemente. La mozione è stata ammessa alla discussione all’unanimità e, dopo un’ampia relazione, è stata approvata con 10 voti favorevoli e un’astensione dal gruppo di minoranza. Il sindaco De Luise ha concluso il consiglio con un augurio: “Auguri a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza e alla mia nuova giunta composta da Antonio Racioppi (vice sindaco) e Antonella Lo Zito (assessora)”. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per Spinoso, con l’obiettivo di lavorare insieme per il bene comune. La nuova giunta e il consiglio comunale si preparano ad affrontare le sfide amministrative con un rinnovato impegno verso la trasparenza, la partecipazione e il miglioramento dei servizi per la comunità. La mozione contro l’autonomia differenziata dimostra l’attenzione della giunta verso le questioni che possono avere un impatto significativo sulla regione e il desiderio di tutelare gli interessi locali.

Angela Pepe