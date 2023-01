Sorrentino abbigliamento ricerca addetta alle vendite. Requisiti: voglia di imparare, disponibilità, bella presenza, e spiccata capacità di relazionarsi al pubblico.

Recarsi in sede muniti di curriculum vitae in via Aldo Moro 64, Villa d’Agri oppure chiamare al numero 0975 354130.

Anche Sorrentino calzature è alla ricerca di nuovo personale: