Situazione sicurezza Comuni della Val d’Agri: il Senatore Rosa scrive al Prefetto Campanaro

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Senatore Gianni Rosa al Prefetto di Potenza Michele Campanaro:

Eccellenza,

mi sento in dovere di scriverLe per associarmi al grido di allarme lanciato dai Sindaci della nostra Val d’Agri e dai loro cittadini che, in questi giorni, stanno subendo un vero e proprio assalto da parte di bande organizzate e dedite al furto nelle case.

Le segnalazioni, numerose, che mi giungono, parlano di numerosi furti in pieno giorno, anche nella stessa cittadina e in un lasso di tempo di una manciata di ore.

Il fatto che tali reati avvengano, talvolta, anche con persone all’interno dell’abitazione, è ancora più preoccupante perché mette a rischio l’incolumità dei cittadini.

Questa escalation mette in evidenza una carenza strutturale nella sicurezza dei territori comunali valdagrini che deve essere colmata con un’implementazione della presenza delle Forze dell’Ordine.

Confido in un suo intervento e metto a disposizione il mio ruolo istituzionale per qualunque supporto possa essere utile alla causa della sicurezza del nostro Territorio.

L’occasione mi è gradita per porgerLe

Distinti saluti