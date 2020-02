Sanremo 2020, Amadeus: «I miei portafortuna? Peperone crusco e macchinetta di mio figlio»

Amadeus, conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, ha svelato i suoi “portafortuna” segreti a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano: «Ho un piccolo cornetto rosso… ma piccolo! È un peperone crusco che arriva da Senise in Basilicata. Poi ho la macchinetta di mio figlio Josè che mi accompagna in tutte le trasmissioni, lui mi dice sempre: “Papà devi correre veloce come questa macchinetta”, quindi la tengo sempre con me».

FONTE: IL MESSAGGERO