Rubino (IV): “Europa unica opportunità per pace, sviluppo e futuro. Polemiche non giovano”

“Polemiche strumentali e attacchi personali non giovano all’Europa”. Lo dichiara il candidato della lista ‘Stati Uniti d’Europa’ nella Circoscrizione Sud, Antonio Rubino che è anche sindaco di Moliterno, Comune della Basilicata. “Ogni giorno leggo sui social e sui giornali attacchi spesso personali tra candidati e leader di partito che non servono sicuramente alla costruzione di una visione europea ma solo a marcare le distanze a fini evidentemente elettorali. Così facendo però magari si guadagnano consensi momentanei (non credo) ma si rischia di alimentare quel sentimento di distanza tra i cittadini e l’Europa”.

“Eppure – sottolinea Rubino – io sono convinto che la UE rimanga l’unica opportunità per gli Stati europei in termini di garanzia di pace, di sviluppo, di civiltà e di tenuta dei territori più deboli del vecchio continente. Dovremmo concentrarci per parlare più di Europa e meno di interessi dei singoli partiti. Di più di cosa vogliamo fare per l’Europa e meno di quello che non va bene. L’euroscettismo ‘tanto al chilo’ crea solo disastri. Dovremmo, invece, tutti stimolare i cittadini ad andare a votare per il loro futuro e non alimentare divisioni strumentali che rischiano di creare ulteriori disaffezioni degli elettori. Per troppi anni c’è chi ha soffiato su sentimenti anti europei e anti euro solo per visioni ristrette. Questo ha provocato dei ‘danni’ nell’opinione pubblica che vanno riparati e non aggravati”.

“Ho aderito a Stati Uniti d’Europa candidandomi in prima persona proprio per rafforzare il progetto europeo in maniera chiara e senza tentennamenti. Solo gli Stati uniti d’Europa sono garanzia di competitività per le nostre imprese e di salvezza per i nostri Comuni. Viva l’Europa”, conclude Rubino.