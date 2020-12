Rotary Club Val D’agri, ancora una donazione all’ADI di tamponi rapidi

Il Rotary Club Val D’Agri consapevole delle attuali esigenze delle strutture parasanitarie del territorio impegnate nella prevenzione e lotta al Covid 19 anche attraverso la diagnosi precoce di eventuali contagi su soggetti anziani non ospedalizzati in cure domiciliari integrate e palliative, nonché su operatori sanitari a rischio a causa delle attività svolte, ha deciso di donare all’ADI-Ambito Val D’Agri, un secondo quantitativo di test antigenici rapidi su tampone oro-naso faringeo.

I fondi per l’acquisto di questa seconda tranche di tamponi , sono frutto della sensibilità dei Soci del Club, che hanno contribuito con donazioni volontarie alla costituzione di un apposito fondo, mentre la fornitura è stata curata dalla Forhos srl di Villa D’Agri.

La consegna dei test antigenici alla Coordinatrice dell’Ambito, d.ssa Giannotti Sofia, è avvenuta presso la sede del Distretto ASL di Villa D’Agri, da parte di una qualificata delegazione del Rotary Club guidata dal già Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata dr. Donato Donnoli nonché Socio del Club valdagrino.

Nell’occasione il segretario del sodalizio dr. Carmine Palazzo, non ha mancato di sottolineare lo spirito di solidarietà e di servizio che caratterizza il Rotary, da sempre pronto a dare risposte concrete alle esigenze del territorio e, richiamandosi alle parole di Santa Teresa di Calcutta, ha evidenziato che per i rotariani il servizio è un privilegio potendo portare sollievo o aiuto a chi ne ha più bisogno in questo particolare momento di emergenza.

La d.ssa GIannotti coordinatrice Ambito Val D’Agri, a nome dell’ADI ha espresso parole di sincero apprezzamento e di ringraziamento per l’iniziativa rotariana che arriva nel pieno di una emergenza sanitaria che si rivela ogni giorno più incerta e della quale, al momento, non è possibile prevederne la conclusione o quanto meno l’attenuazione.