Ritiro a Viggiano del Potenza calcio: prima seduta davanti ai tifosi

Prima giornata di ritiro pre stagionale a Viggiano per il Potenza Calcio. Sul sintetico del campo sportivo A. Coviello – centro tecnico FIGC Basilicata – situato nella Cittadella dello Sport, i rossoblù agli ordini di mister Alberto Colombo hanno effettuato una prima seduta tecnico-tattica per testare i calciatori. Alte temperature, l’accoglienza dei vertici societari e l’affetto dei tifosi hanno contraddistinto la seduta pomeridiana. In particolare, un saluto a bordo campo da parte del presidente Donato Macchia, il vicepresidente Angelo Chiorazzo, e la responsabile relazioni esterne, Federica D’Andrea, e l’Amministratore Delegalo, Nicola Macchia. La squadra sosterrà un programma di doppie sedute per l’intera settimana.

“Ripartiamo con un anno importante di esperienza acquisita – ha dichiarato a margine, il Direttore Sportivo, Fortunato Varrà – possiamo affermare di avere maggiore conoscenza di noi stessi e l’obiettivo è migliorarci. I tifosi ci sono vicini, è motivo di orgoglio. Dal mercato, serviranno almeno 4 pedine, sulle quali siamo vigili.”

“Partiamo da uno zoccolo duro già affiatato, dalle dinamiche consolidate – il commento dell’allenatore Alberto Colombo – che può coinvolgere e integrare i nuovi innesti. Questo è un periodo importantissimo, è il momento di formare le basi dal punto di vista tecnico e per l’amalgama generale.”