Riciclo carta: Basilicata prima per il secondo anno consecutivo

Tendenza virtuosa si registra in Basilicata con più di 30mila tonnellate di materiale cellulosico. Ogni lucano ha raccolto mediamente 56,8 kg di carta e cartone, risultato in aumento rispetto all’anno precedente (52,5 kg/ab).

«Tra le buone notizie della Basilicata anche il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che ha raggiunto il 16,4%, dimostrandosi così prima in Italia per il secondo anno consecutivo»