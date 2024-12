Quote non aams vs quote aams: cosa dovrebbero scegliere gli scommettitori?

Anche se ad una prima occhiata distratta i siti scommesse senza aams e quelli con regolare licenza adm potrebbero risultare uguali, non è così. La qualità delle quote fa tutta la differenza del mondo nel bilancio annuale di uno scommettitore. Ecco perché la scelta della piattaforma su cui giocare è fondamentale e in questo articolo cerchiamo di spiegarti in maniera molto semplice e chiara i fattori determinanti che influenzano tale decisione.

Margini di quota

Il margine di quota è il guadagna che i bookmaker non aams e in generale tutti gli operatori del mercato del betting si garantiscono operando sugli allibraggi. Nel corso degli anni tali margini sono scesi moltissimo ed in questo modo gli utenti hanno potuto giocare a quote più alte stagione dopo stagione. Nuovi casino non AAMS si distinguono per la loro capacità di offrire condizioni ancora più vantaggiose per i giocatori, grazie a un approccio innovativo e a un regime di tassazione migliore. Grazie a queste condizioni, i siti stranieri rispetto a quelli italiani possono quindi offrire quote più convenienti (a volte anche vicino al back e lay dell’exchange) e quindi vincite potenziali più ricche.

Handicap asiatico nei bookmaker senza aams

I mercati asiatici sono una modalità di betting che avvicina le quote offerte alla probabilità reale degli eventi e garantiscono al giocatore quote più alte sia negli handicap che nelle somme goal. I siti scommesse senza aams sono stati i primi in Italia a offrire queste tipologie di scommesse e quindi tutt’ora permettono scommesse più convenienti rispetto agli asian handicap nel palinsesto degli operatori adm.

Quote maggiorate

Dette anche boosted odds queste tipologie di quote sono state create per attirare nuovi clienti o convogliare giocare su eventi top di calcio. In genere la maggiorazione di quote nei bookmaker non aams hanno un lasso di tempo in cui posso essere giocate, ad esempio da 2 ore prima dell’inizio della partita fino al fischio d’inizio stesso. Così come per gli handicap asiatici anche le quote maggiorate sono nate sulle piattaforme straniere e solo dopo sono state “copiate” dalle compagnie nostrane.

Quote cash out nelle scommesse non aams

Gli operatori scommesse senza aams sono stati precursori anche in questa funzione che dà la possibilità agli utenti di chiudere una bet prima del termine, per garantirsi un profitto senza rischio oppure per limitare le perdite. Gli algoritmi che gestiscono il cashout sono differenti per ogni bookmakers e nel lungo periodo, poter usufruire di un cashout più vantaggioso fa la differenza nel bilancio di uno scommettitore.

Props giocatori e micro betting

Collegato alle quote di bookmakers non aams ci sono i nuovi mercati che stanno spopolando sul web. Stiamo parlando dei props giocatori e del micro betting. Queste tipologie di giocate sono ideali per gli scommettitori smart che amano scommettere durante gli incontri live con esiti veloci. Facendo una comparazione abbiamo notato che le quote di props (esempio under over tiri in porta Laurato Martinez) e micro betting (esempio chi vincerà il prossimo punto nel match di tennis Sinner-Alcaraz) sono più alte nelle piattaforme stranieri che in quelle adm. Un altro vantaggio che va assolutamente preso

Bookmaker senza aams o adm, quale decisione prendere?

In questo approfondimento abbiamo analizzato diverse variabili che sono fondamentali nella decisione relativa all’uso di quote bookmakers non aams o adm: dai margini di quota, agli asian handicap, passando per le quote maggiorate, il cashout e in fine props e quote micro betting. Consultando siti come my empire casino recensioni, è possibile ottenere una visione chiara delle offerte e delle caratteristiche dei casinò non AAMS. Se il tuo unico obiettivo è quello di divertirti e passare qualche ora sul web intrattenendoti con gli eventi sportivi allora possiamo dire che scegliere fra siti .com o .it non fa una grande differenza.

Se invece vuoi far si che il tuo betting si evolva e diventi una fonte di guadagno costante nel lungo periodo è assolutamente consigliabile di aprire un conto su una piattaforma straniera. Questo perchè le quote più alte rappresentano una sorta interesse composto che può portare i tuoi profitti davvero in alto, cosa che invece sui siti adm è più complicato sia per la presenza di quote meno competitive sia per i blocchi dei conti vincenti.