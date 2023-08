Potenza calcio: “grazie di tutto Viggiano”

E’ terminato il ritiro del Potenza Calcio a Viggiano (PZ): dal 16 luglio al 1 agosto, i rossoblù sono stati ospitati presso la Cittadella dello Sport, centro federale territoriale della FIGC Basilicata con all’interno il Campo Sportivo A. Coviello, il palazzetto dello sport Palavejanum e l’attiguo impianto natatorio multifunzionale con palestra.

Accolti straordinariamente nel quartier generale dell’Hotel dell’Arpa, società, staff tecnico e calciatori si sono sentiti davvero a casa, coinvolti anche nella vita territoriale con tour guidati sulla Montagna Grande o in centro storico e protagonisti di momenti conviviali, abbracciati con affetto dall’intera comunità.

Il programma degli allenamenti ha visto la totale disponibilità dell’amministrazione comunale viggianese e dei gestori degli impianti sportivi, all’avanguardia e dotati di ogni comfort. Da segnalare anche la possibilità per gli atleti di refrigerarsi nell’area del ponte sul torrente Alli, suggestiva località ambientale legata ai riti e tradizioni della Madonna Nera, patrona lucana, che rientra nella candidatura dei “Cammini” a Patrimonio Unesco.

Il Potenza Calcio ha voluto ringraziare sentitamente Viggiano. Il presidente Donato Macchia, il vice presidente Angelo Chiorazzo e l’Amministratore Delegato Nicola Macchia hanno salutato, tra gli altri, il sindaco Amedeo Cicala e l’Assessore comunale allo Sport di Viggiano Paolo Varalla. Oltre allo scambio di gagliardetti, il club ha espresso piena soddisfazione per la proficua collaborazione durante l’esperienza, vissuta nel segno della condivisione e integrazione con il territorio.

Inoltre, prima della partenza è stato affisso un messaggio in alcuni luoghi simbolo per testimoniare l’unione tra il leone rampante e il centro valdagrino. La promessa è di ritrovarsi in futuro, già in occasione delle prossime gare al Viviani nella nuova stagione di Serie C.