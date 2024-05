Elezioni Comunali in Val d’Agri, Sindaci uscenti a caccia di un nuovo mandato

Mancano pochi giorni alla scadenza di sabato 11 maggio, il termine ultimo per depositare le liste dei candidati sindaci alle elezioni comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno, in contemporanea alle elezioni europee. I comuni dell’alta Val d’Agri che andranno al voto sono: Marsicovetere, Viggiano, Spinoso e Montemurro. Pochi giorni in cui si continua ancora ragionare e a discutere in incontri più o meno segreti tra esponenti di partiti che attestano candidature e alleanze. Di certo la fibrillazione per i toto candidati a sindaco è palpabile.

A Marsicovetere, centro più popoloso del comprensorio valdagrino, il quadro sembra ben definito, il sindaco uscente Marco Zipparri si ripresenta per il suo secondo mandato e a sfidarlo, per la prima volta in paese, sarà un candidato sindaco donna, Isabella Faustini, ex consigliera comunale nell’amministrazione del 2014, guidata dall’allora sindaco Claudio Cantiani. Grande curiosità c’è sui nomi che accompagnano entrambe le liste.

A Viggiano, “capitale” del petrolio, ufficializzata la corsa al terzo mandato del primo cittadino uscente, Amedeo Cicala, dall’altra parte a fronteggiarlo per arrivare a sedere sullo scranno più importante del consiglio comunale, Luca Caiazza con la lista “Vince Viggiano”.

Nel piccolo paese sul lago di pietra, Spinoso, non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda la ricandidatura del sindaco uscente Lino De Luise, sul fronte opposto circola con insistenza maggiore il nome del medico Antonio Ambrosio a guidare l’altra compagine.

Nel paese dell’ingegnere Leonard Sinisgalli, Montemurro vi è la possibile ricandidatura dell’attuale sindaco, Senatro Di Leo al suo terzo mandato e sul versante sfidanti, al momento, si parla di una lista guidata da un consigliere di minoranza.

Comunque, le situazioni sono in continuo divenire e soltanto il giorno della presentazione delle liste le notizie troveranno il giusto fondamento.

Angela Pepe