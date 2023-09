Polisportiva Val d’Agri: grande attesa per le finali CONI 2023

Grande attesa e fermento per le finali nazionali del Trofeo CONI 2023, che quest’anno saranno ospitati in Basilicata. La cerimonia di apertura si svolgerà domani 21 settembre e la manifestazione si concluderà sabato 23 settembre con la Cerimonia di Chiusura, mentre nelle giornate di venerdì e la mattinata di sabato sono previsti i programmi delle gare, tante le discipline sportive presenti . La sede della manifestazione è la Costa Jonica in Basilicata, dal Comune di Marinella fino a Nova Siri, dove si svolgeranno le Cerimonie di apertura e chiusura nell’area del lungomare. A rappresentare la Basilicata nel campo dell ’hockey sul prato solo la Polisportiva Valdagri, una squadra che include atleti provenienti da tutta la Val D’Agri appunto ed anche da Lauria e Lagonegro e che è allenata dal coach Franco Abelardo, ricevendo inoltre supporto dal team manager Rocco Falvella e dal preparatore fisico Antonio Buglione. <<Esprimo la mia massima soddisfazione-spiega il presidente della Polisportiva Valdagri Pino Abelardo – per aver creato un gruppo di ragazzi molto forti e dediti all’attività sportiva, che non saltano mai un allenamento. Sono orgoglioso di aver centrato subito questo importante risultato (la nostra è una neo società nonostante la mia esperienza nel campo) ovvero quello di superare le selezioni Coni e di arrivare fino alle finali. Questa avventura, partita silente, è poi esplosa fragorosamente, grande il sostegno che continuiamo a ricevere sempre. Grazie alla mia squadra, grazie ai miei soci e grazie alle mie addette stampa. >>Il venerdì la squadra si sfiderà alle ore 9,00 contro l’Abruzzo,alle ore 10,50 contro l’Emilia Romagna e alle ore 11,50 contro il Friuli Venezia Giulia, i risultati di queste partite stabiliranno i nuovi gironi . <<Queste competizioni-conclude il Presidente – ci permetteranno di essere pronti anche per il campionato under 14 maschile e femminile. Stiamo inoltre continuando a lavorare per il progetto “Mens Sana in corpore Sano ” che prevede il gemellaggio con il CUS di Torino e che include sinergicamente anche gli istituti scolastici di Villa d’Agri e Sarconi, con il conferimento di borse di studio. Tante inoltre le adesioni per l’inizio delle nostre attività sportive presso la Tensostruttura di Baricelle, dove si svolgeranno gli allenamenti di Hockey sul prato ed anche quelle della acrobatica aerea. >> <<Andremo a rappresentare una Regione, una terra, una Valle, nella più importante competizione nazionale del Comitato Olimpico-ha invece aggiunto il mister Franco Abelardo .-Grazie ad una società fantastica e grazie a dei ragazzi meravigliosi, il sogno continua.>>