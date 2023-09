Picchia il padre per dieci euro, arrestato dalla Polizia

Una lite degenerata in violenza per sole dieci euro. E’ accaduto a Policoro dove la Polizia ha arrestato un trentottenne per tentata estorsione, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d’arma (un coltello a serramanico).

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari nell’abitazione in cui viveva con i genitori, mentre questi ultimi hanno deciso di trasferirsi temporaneamente nel proprio paese di origine, in Puglia.

Successivamente, il gip ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora a Policoro e il divieto di avvicinamento ai genitori.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato locale di Polizia, il 38enne avrebbe chiesto al padre 10 euro. Al no del genitore, i due avrebbero discusso animatamente. Il 38enne avrebbe poi preso a calci e pugni il padre. La madre sarebbe intervenuta per separare figlio e marito ma sarebbe stata coinvolta ferendosi a un piede. Entrambi hanno ricevuto le cure del pronto soccorso.

La volante è intervenuta nelle campagne di Policoro dopo una chiamata al 113. Rintracciato, il trentottenne è stato arrestato: addosso aveva anche il coltello a serramanico.