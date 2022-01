Parchi e giardini storici, Rosa ai sindaci: partecipate al bando del Ministero della Cultura

L’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, in una nota, ha invitato i sindaci a partecipare all’avviso pubblicato dal ministero della Cultura, dedicato ai parchi e ai giardini storici, nell’ambito del Pnrr.

“Il bando offre opportunità – ha evidenziato Rosa – per interventi di rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini di interesse culturale; in un’ottica generale di rafforzamento dell’identità dei luoghi e di miglioramento della qualità paesaggistica, ed in particolare in una visione di riconoscimento del valore che giardini e parchi di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) hanno in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli. Considerati i vantaggi che l’avviso destina al territorio della nostra regione per rafforzarne i valori ambientali con specifico riferimento a parchi e giardini riconosciuti Beni Culturali, ritengo utile sottolineare l’importanza di partecipare al bando candidando operazioni progettuali che possano contribuire a rendere più attrattivo il patrimonio posseduto, con ricadute sullo sviluppo del proprio territorio”.

“Sul sito dedicato al piano paesaggistico regionale http://ppr.regione.basilicata.it è riportato nella sezione web gis l’elenco dei parchi e viali della rimembranza considerati beni culturali, nonché l’elenco dei beni culturali monumentali tutelati con annesso giardino. Il Dipartimento – ha concluso Rosa – è a disposizione dei sindaci per qualsiasi informazione e supporto”.

L’avviso del Mic è scaricabile all’indirizzo https://cultura.gov.it/giardini