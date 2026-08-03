Parata di bellezze lucane a Marsico Nuovo per la Finale di Miss Universe Basilicata 2026

Conto alla rovescia a Marsico Nuovo dove Mercoledì 5 agosto dalle ore 21.30 nel suggestivo scenario di Piazza Unita’ d’Italia è in programma la Finale Regionale di Miss Universe Italy Basilicata 2026.

L’organizzazione del prestigioso concorso sarà curata dall’ Associazione Culturale e Ricreativa Lino’s Production.

Sulla passerella si sfideranno le finaliste regionali, selezionate nelle tappe precedenti, per scegliere le tre Modelle che formeranno la squadra della Basilicata che parteciperà alle finali Nazionali, che si terranno dal 24 al 30 agosto nel suggestivo scenario di “Villa Cafiero” in San Ferdinando di Puglia.

Si tratta del Concorso più importante del mondo, che vedrà la vincitrice italiana partire a metà novembre per San Juan di Portorico dove il 24 novembre 2026 verrà assegnato il prestigioso titolo di Miss Universe 2026.

La serata sarà condotta dalla bellissima modella Emilia Nobler, (già Finalista nazionale con la Basilicata a Miss Universe Italy) e dalla talentuosa attrice lucana Claudia Torchia (Miss Universe Basilicata 2020) che abbiamo visto in TV nella fiction “Don Matteo” con Raoul Bova e Nino Frassica . La Madrina della Finale sarà Miss Universe Basilicata 2025 Silvia Roberta Possidente (nella foto) . Tra gli ospiti sono annunciati la modella Manuela Matera (Miss Universe Basilicata 2024) e l’attrice Lara D’Angiolillo (Miss Universe Basilicata 2023).

“Sarà una serata all’insegna della bellezza, una sfilata spettacolare, ricca di suspence, che porterà alla proclamazione delle nuove reginette lucane – dichiara il Responsabile regionale Lino Miraldi – la vetrina internazionale di Miss Universe è il palcoscenico ideale per far conoscere e promuovere la bellezza della Basilicata. L’obbiettivo è certamente quello di far conoscere nuove modelle e promuovere giovani talenti, con l’attenzione al territorio da cui provengono. Gli spettatori presenti, assisteranno all’esibizione canora di una talentuosa bambina Maria Carmela Calicchio . Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia per aver immediatamente sposato la mia idea, alla Regione Basilicata e all’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese per il Patrocinio all’Evento”.